Hawái sin electricidad tras paso de huracán

HONOLULU — Al menos una persona falleció en Hawái durante las primeras horas del paso del huracán Lala, que tocó tierra esta madrugada en el archipiélago norteamericano acompañado de vientos sostenidos de casi 120 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que provocan inundaciones y corrimientos de tierra, especialmente en la isla principal.

El gobernador del estado, Josh Green, confirmó al primer fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico “vinculado con la tormenta” e insistió en que todos los ciudadanos deberán seguir a cubierto durante las próximas horas.

ALERTA Hawái declara el estado de emergencia a medida que se acerca el huracán Kiko

Un 70% de la isla (unos 60.000 hogares, según Green) se ha quedado sin electricidad y dos viviendas ya han quedado destruidas.

Se aleja de Isla Grande y lo peor se sentirá en otras islas

El ojo del huracán comenzó a alejarse de la Isla Grande, pero lo peor está todavía por llegar para otras importantes islas del archipiélago como Maui, Molokai, Oahu, Lanai y Kauai.

Fuertes lluvias y vientos intensos azotaban el estado estadounidense del Pacífico y las autoridades advertían de posibles inundaciones peligrosas. Se espera que se debilite a medida que se aleje de la zona.

“Se mantendrán vientos que podrían causar daños en zonas de la Isla Grande de Hawái durante la noche, con los vientos más fuertes previstos en las zonas de mayor altitud”, señaló el Centro Nacional de Huracanes a las 23:00 hora local (09H00 GMT del domingo), al tiempo que advirtió que la costa sería golpeada por “olas grandes y peligrosas”.

Lala se fortaleció hasta convertirse en un huracán de categoría 1 el sábado, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

Lala “parece haber alcanzado su pico de intensidad” cuando pasó cerca de South Point, Isla Grande, por la tarde, pero no tocó tierra.

“El huracán podría mantener su intensidad durante algunas horas más, pero se espera un debilitamiento hacia las primeras horas del domingo, a medida que Lala continúa alejándose de la Isla Grande”, dijeron los funcionarios del NHC.

Amenaza latente

Para las primeras horas del día las autoridades esperaban “un giro gradual hacia el oeste con un aumento en la velocidad de avance el domingo, mientras el núcleo de la tormenta permanece al sur de las islas principales más pequeñas de Hawái y de las islas del noroeste de Hawái más orientales durante la primera parte de la próxima semana”, añadieron.

La Isla Grande es la segunda más poblada del archipiélago, con 210.000 habitantes, detrás de Oahu, con más de un millón de personas.

Las lluvias “provocarán inundaciones y devastaciones de tierra que amenazan la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Se reportaron cortes de electricidad que afectaron a más de 20.000 personas en Hawái la tarde del sábado, y las autoridades meteorológicas confirmaron “vientos dañinos y lluvias intensas” extendiéndose por la Isla Grande, famosa por el surf y el turismo.

El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves pasado.

La Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) dijo que en la Isla Grande podrían presentarse precipitaciones de más de 60 centímetros y una marejada ciclónica con “olas peligrosas”.

Hace 155 años que no llega un huracán a Isla Grande

La posibilidad de que Isla Grande presenciara su primer impacto directo de un huracán en 155 años se desvaneció cuando el ojo de la tormenta pasó por el extremo sur de la isla. No se espera que toque tierra en este momento, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Joseph Clark.

Un huracán tocó tierra por última vez en las islas en 1992, cuando el huracán Iniki —categoría 4— azotó Kauai.

La Isla Grande fue golpeada directamente por última vez en 1871, cuando un huracán de categoría 3 alcanzó la esquina noreste, según una investigación realizada por un científico atmosférico de la Universidad de Hawái.

El Niño y los huracanes

Un potente fenómeno de El Niño se ha formado en el centro del océano Pacífico ecuatorial, con temperaturas tan altas que la NOAA pronostica un 69% de probabilidad de “un evento histórico que superaría la intensidad de episodios anteriores de El Niño desde 1950”, entre octubre y diciembre.

Los científicos advierten con regularidad que el cambio climático causado por la dependencia de la humanidad de los combustibles fósiles ha aumentado la frecuencia e intensidad de eventos extremos.

El Niño causa huracanes más intensos y eleva la actividad ciclónica.

Para este año, el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) prevé entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico.

La cifra representa un aumento frente al promedio de 16 ciclones registrados en los últimos tres años.

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FUENTE: Con informacion de Europa Press/AFP/El Economista