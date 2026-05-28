jueves 28  de  mayo 2026
MIGRACIÓN

España reporta aumento de nacionalizaciones durante 2025

El Instituto Nacional de Estadística (INE), reportó que nueve de las diez principales nacionalidades de origen correspondieron a países latinoamericanos

pasaporte espana
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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Casi 300,000 personas, en su mayoría latinoamericanas, obtuvieron la nacionalidad española en 2025, lo que representa un aumento de 18.7% respecto al año anterior, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cifra más alta de nacionalizaciones registrada en más de una década.

En total, 299,732 extranjeros adquirieron la nacionalidad española durante el año pasado, según datos oficiales del INE.

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Latinoamericanos lideran las nacionalizaciones

Las nacionalidades de origen más frecuentes fueron Marruecos (42,114), Colombia (37,712), Venezuela (36,271), Honduras (20,745) y Perú (15,920).

Les siguieron Cuba (14.390), Ecuador (13.689), Argentina (11.291), República Dominicana (9.915) y Nicaragua (8.951).

De las diez principales nacionalidades de origen, nueve correspondieron a países latinoamericanos. Las comunidades autónomas con mayor número de adquisiciones de nacionalidad fueron Cataluña y Madrid.

Facilidades para obtener la nacionalidad

Los ciudadanos latinoamericanos cuentan con facilidades para acceder a la nacionalidad española, ya que pueden solicitarla tras dos años de residencia legal. En muchos casos, además, existe la posibilidad de obtenerla por vínculos familiares o ascendencia española.

Según El Instituto Nacional de Estadística (INE), el año de llegada más frecuente entre quienes obtuvieron la nacionalidad en 2025 fue 2019, lo que significa que el proceso tomó, en promedio, alrededor de seis años.

Cifra récord en más de una década

El organismo dispone de registros públicos sobre adquisiciones de nacionalidad desde 2013 y, desde entonces, no se había alcanzado un volumen tan alto de nacionalizaciones.

Como referencia, en 2020 obtuvieron la nacionalidad española unas 126,000 personas, mientras que en 2015 la cifra fue cercana a 114,000.

España cuenta actualmente con casi 50 millones de habitantes, de los cuales 7.3 millones son extranjeros, según datos correspondientes al primer trimestre de 2026 publicados por el INE.

FUENTE: Con información de AFP

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