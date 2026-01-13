martes 13  de  enero 2026
CONFLICTO

Jefe de la OTAN asegura que la organización monitorea "día a día" la crisis en Irán

"Lo que está ocurriendo en Irán es repulsivo", dijo el secretario de la OTAN, Mark Rutte. Acusó a Teherán de aplicar "violencia masiva" contra la población

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una conferencia de prensa en Bruselas.&nbsp;

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una conferencia de prensa en Bruselas. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este martes 13 de enero que los miembros de la Alianza Atlántica están pendientes "día a día" de la crisis en Irán. Esto ante la situación "repulsiva" y de "violencia masiva" que, a su juicio, está ejerciendo Teherán contra su propia población.

"Lo que está ocurriendo en Irán es repulsivo. Puedo asegurarles que los aliados de la OTAN están gestionando esta crisis día tras día y en contacto constante al respecto. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que deseamos lo mejor", dijo Rutte durante un foro en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por el grupo de los liberales (Renew Europe).

Lee además
Comerciantes y tenderos protestan en la calle contra las condiciones económicas y la moneda debilitada de Irán en Teherán el 29 de diciembre de 2025.
Crisis económica

Irán amenaza "actuar con firmeza" si las protestas por el alto costo de la vida provocan "desestabilización"
En los últimos 15 años, China ha suministrado a Venezuela préstamos, dinero en efectivo e inversiones por más de 65.000 millones de dólares. 
POLÍTICA

China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba cierran filas en favor del dictador Nicolás Maduro

El secretario de la OTAN acusó al Gobierno iraní de aplicar una "violencia masiva" contra su propia población y para ello aludió a los numerosos informes que apuntan a la muerte de manifestantes durante la represión.

A su vez, Rutte denunció el uso de la fuerza y de la violencia contra la población civil. Recordó que la democracia no se limita únicamente a la existencia de parlamentos, sino que "también son los medios de comunicación libres y el derecho a protestar y a expresar las propias opiniones".

Fuerte represión

Las declaraciones de Rutte se producen en un contexto de fuerte represión por parte de las autoridades iraníes frente a las protestas contra el Ejecutivo, que comenzaron hace unas dos semanas en las principales ciudades del país, impulsadas por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.

De acuerdo con el último balance difundido por la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 500 personas han muerto desde el inicio de las movilizaciones. Entre las víctimas figuran 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores de edad y cinco civiles que no participaban en las protestas.

La organización cifra, además, en 10.681 las personas encarceladas tras ser detenidas en el marco de las manifestaciones y advierte de que la suspensión del servicio de Internet desde hace tres días está dificultando la recopilación y verificación de información sobre el terreno.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump dice que actuará "de manera muy firme" si régimen de Irán ejecuta a manifestantes

Groenlandia y la OTAN prometen reforzar la seguridad en el Ártico ante la amenaza de China y Rusia

EEUU y la OTAN conversan sobre "la importancia" de la seguridad en el Ártico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Pasajeros transitan por el Aeropuerto Internacional de Miami.
MUNDO

Conozca las ciudades más peligrosas del mundo en 2026

Te puede interesar

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000