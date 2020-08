Japón: Primer ministro anuncia que va a dimitir

Esta enfermedad intestinal inflamatoria crónica ya le forzó a dejar el poder en 2007.

"Voy a continuar cumpliendo mis funciones hasta que un nuevo primer ministro sea nombrado", añadió Abe.

El nuevo jefe de gobierno será probablemente el vencedor de las elecciones por la presidencia del Partido Liberal-Demócrata (PLD), dirigido actualmente por Abe.

El dirigente no quiso referirse al tema de su posible sucesor en la rueda de prensa y afirmó que "todos los nombres que circulan hacen referencia a personas muy capacitadas".

El portavoz del gobierno, Yoshihide Suga, y el ministro de Finanzas, Taro Aso, suenan con fuerza como posibles sucesores.

Sin ocultar su emoción, Abe dijo estar "profundamente triste" de dejar su puesto un año antes de la fecha prevista y en plena crisis del coronavirus.

En una primera reacción internacional al anuncio, Rusia destacó "la contribución inestimable" de Abe en las relaciones entre los dos países.

En su cuenta en Twitter, @AbeShinzo agradeció a las personas que lo han apoyado en los últimos ocho años.

Aseguró que lo más importante en política son los resultados. "En el dolor de la enfermedad, el tratamiento médico y la mala condición física, no debemos tomar decisiones políticas importantes y no lograr resultados. Hemos decidido que no debemos seguir ocupando el cargo de primer ministro, ya que ya no podemos satisfacer con confianza las demandas de la gente. Renunciaré al cargo de Primer Ministro".

"Una gran sorpresa"

Estos últimos días, circulaban con fuerza los rumores de su dimisión, después de dos visitas inesperadas al hospital en estas dos últimas semanas.

El portavoz Suga había tratado de contrarrestar las especulaciones sobre su eventual renuncia.

Este mismo viernes reiteró que esperaba que el primer ministro anunciara su intención de "trabajar duro" y dijo que no había visto ninguna señal de deterioro de la salud de Abe durante las reuniones "diarias" con él.

Asimismo, los analistas vaticinaban que Abe permanecería en el cargo hasta el final de su tercer y último mandato como presidente del PLD previsto en septiembre de 2021.

"Está claro" que la salud de Abe "no es buena", declaró a la AFP Mikitaka Masuyama, profesor del Colegio Doctoral en Investigación Política de Tokio.

"Pero creo que permanecerá en el puesto mientras maneja la enfermedad", dijo.

"Es una gran sorpresa", declaró por su parte Shinichi Nishikawa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Meiji de Tokio.

"Su dimisión ocurre en un momento en que Japón se enfrenta a retos importantes", como la gestión de la pandemia de coronavirus, dijo a la AFP.

"Podría haber una situación política confusa. Su dimisión tendrá un gran impacto" en la política japonesa, pronosticó este experto.

El índice de la Bolsa de Tokio Nikkei perdió 1,4% tras las noticias de la prensa, luego de llegar a caer brevemente 2,6%, y el yen se apreció sensiblemente ante el dólar.

Abe ya tuvo que acortar su primera etapa en el poder en 2006-2007, en parte debido a la esta enfermedad inflamatoria intestinal crónica, de la que decía que se había curado.

Shinzo Abe AFP 2020 Japón.jpg Un activista antinuclear muestra una bandera (arriba) que dice "celebración, renuncia de Abe, NO NUKES", y una foto del primer ministro de Japón, Shinzo Abe (abajo), durante un mitin frente a la oficina del primer ministro en Tokio el 28 de agosto. 2020. KAZUHIRO NOGI / AFP

La popularidad de Abe ha caído estos últimos meses debido a la pandemia ya que su gobierno fue criticado por haber tardado en reaccionar frente a la crisis.

El archipiélago nipón, relativamente menos afectado por el covid-19 que otras zonas en el mundo, contabilizó 65.600 contagios y unos 1.600 fallecidos desde el principio de la pandemia.