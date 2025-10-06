lunes 6  de  octubre 2025
FUERZA MILIITAR

Kim Jong Un busca acelerar el crecimiento de las fuerzas navales de combate de Corea del Norte

Kim ha subrayado durante una visita al destructor 'Choe Hyon' que la Armada norcoreana "debe ejercer sus tremendas capacidades en el vasto océano para disuadir de forma exhaustiva

Esta fotografía, tomada el 4 de abril de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 5 de abril de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) mirando a través de la mira telescópica de un fusil mientras visita una base de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea para observar una sesión de entrenamiento exhaustiva, en un lugar no revelado de Corea del Norte.&nbsp;

Esta fotografía, tomada el 4 de abril de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 5 de abril de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) mirando a través de la mira telescópica de un fusil mientras visita una base de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea para observar una sesión de entrenamiento exhaustiva, en un lugar no revelado de Corea del Norte. 

KCNA VIA KNS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, abogó por acelerar el crecimiento de las fuerzas navales de combate de Pyongyang con la justificación de "defender el núcleo de los derechos nacionales" del país asiático y "disuadir" o "castigar" las "provocaciones del enemigo" en la península de Corea, en medio de las tensiones por las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Kim ha subrayado durante una visita al destructor 'Choe Hyon' que la Armada norcoreana "debe ejercer sus tremendas capacidades en el vasto océano para disuadir de forma exhaustiva, o incluso hacer frente y castigar, las provocaciones del enemigo frente a la soberanía del Estado y sus intereses de seguridad".

Así, ha destacado que el Partido del Trabajo de Corea "continuará su lucha, sin un momento de estancamiento, para una expansión general y acelerada de las fuerzas navales de combate para defender el núcleo de los derechos nacionales", según ha recogido la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA.

El propio Kim afirmó el sábado que Corea del Norte tomará acciones militares adicionales en respuesta a la creciente presencia militar estadounidense en la península, al tiempo que destacó que el país ya ha destinado recursos estratégicos para hacer frente a esta situación, priorizando la industria de la defensa "para su desarrollo independiente y estableciendo un objetivo ambicioso tras otro para su crecimiento constante".

Por su parte, el viceministro de Exteriores norcoreano, Kim Son Gyong, rechazó la semana pasada ante la Asamblea General de Naciones Unidas cualquier posible desnuclearización del país y afirmó que las peticiones en este sentido implican que Pyongyang "entregue su soberanía", al tiempo que destacó que su capacidad de disuasión gracias a sus armas nucleares "mantiene un estado de equilibrio y garantiza una paz duradera" en la península de Corea.

FUENTE: Con información de AFP

