La derecha ganaría en región española de Aragón, partido Vox sube y los socialistas se hunden

El muestreo augura la desaparición del Partido Aragónes (regionalista) y de Podemos (izquierda), que tenían un escaño cada uno

Persona ejerce el derecho al voto en España.

Persona ejerce el derecho al voto en España.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — Las encuestas al cierre de los centros de votación de las elecciones de la región española de Aragón pronostican una victoria del conservador Partido Popular (PP), un crecimiento espectacular de la derecha (Vox) y una caída significativa de los socialistas radicales del PSOE.

En una cámara legislativa de 67 asientos, el PP obtendría entre 26 y 29 representantes; el PSOE, 17 o 18, que es su mínimo histórico en Aragón; y Vox subiría hasta los 13 o 14 parlamentarios, según la encuesta de Gad 3 para varias televisiones regionales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez, complacer a separatistas para gobernar
Imagen de carreteras anegadas de agua por las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Leonardo en Ronda (Málaga). A 4 de febrero de 2026 en Ronda, Málaga (Andalucía, España). Unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de la ciudad malagueña de Ronda debido al temporal de lluvia que viene azotando a la comarca de la Serranía este miércoles, donde permanece activo un aviso rojo por precipitaciones. 
España: Emergencia en el sur por lluvias "extraordinarias"

Tendría una subida importante la Chunta (nacionalistas de izquierda), que pasaría de 3 a 4 o incluso 5 escaños, en tanto que IU-Movimiento Sumar (izquierda) podría revalidar su diputado actual e incluso añadir otro. Los regionalistas de Aragón-Teruel Existe perderían uno de sus tres representantes actuales.

Este muestreo augura la desaparición del Partido Aragónes (regionalista) y de Podemos (izquierda), que tenían un escaño cada uno.

Vox, el partido de mayor crecimiento

Resultados similares vaticina otro sondeo de Sigma Dos para el diario El Mundo, que apunta igualmente al PP como ganador, con entre 26 y 28 escaños; seguido del PSOE, al que atribuye una horquilla de entre 17 y 19 diputados; y Vox, el partido que más crece, con entre 12 y 14.

Según esta encuesta, la Chunta tendría también una subida de 3 a 4 o 5 representantes; y el grupo IU-Sumar podría mejorar de uno a dos diputados, según el sondeo de Sigma Dos.

También desaparecerían Podemos y el Partido Aragonés, mientras Aragón-Teruel Existe perdería tres diputados.

Actualmente, los conservadores disponen de 28 diputados, por lo que prácticamente se mantendrían o bajarían alguno a la vista de estas encuestas; la extrema derecha dispone de 7, por lo que duplicaría parlamentarios; y los socialistas se desplomarían desde los 23 escaños que sacaron en las elecciones anteriores, de mayo de 2023.

Los centros de votación cerraron a las 20.00 horas (19.00 GMT) en una jornada electoral que transcurrió con tranquilidad en términos generales.

Dos horas antes del cierre, la participación era del 56,28 % del censo electoral, un punto y medio más que en los anteriores comicios, según los últimos datos oficiales disponibles.

En este adelanto electoral, el primero en Aragón desde que se celebran comicios regionales, estaban convocados un millón de electores.

El actual presidente aragonés, el conservador Jorge Azcón, que gobierna en minoría, decidió adelantar las elecciones, previstas en principio en 2027, por la falta de acuerdo parlamentario para aprobar unos nuevos presupuestos para 2026, con las cuentas públicas regionales ya prorrogadas en 2025.

FUENTE: Con información de EFE

