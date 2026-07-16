jueves 16  de  julio 2026
LEGISLACIÓN

Los diputados franceses dan un paso para que los delitos contra menores no prescriban

Hasta ahora, la legislación francesa solo considera exentos de prescripción los crímenes contra la humanidad

ABUSO INFANTIL.jpg
Pixebay

PARÍS.- Los diputados franceses dieron este jueves un paso para que los delitos contra menores, como los de violencia sexual, no puedan prescribir, una medida defendida por un informe parlamentario y por el Gobierno francés que, no obstante, podría ser inconstitucional.

La Asamblea Nacional votó una enmienda presentada por un diputado ecologista sobre la imposibilidad de prescripción, que fue apoyada por 93 diputados, frente a 51 que se opusieron. Hasta ahora, la legislación francesa solo considera exentos de prescripción los crímenes contra la humanidad.

Lee además
El seleccionador francés, Didier Deschamps, reacciona tras la derrota en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 contra España
Fútbol

Didier Deschamps se despide de Francia con un adiós agridulce tras caer ante España
El delantero francés Kylian Mbappé (derecha), número 10 del ranking, reacciona ante el delantero español Lamine Yamal, número 19, durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio Dallas de Arlington, el 14 de julio de 2026. 
Fútbol

Mbappé explica el fracaso de Francia: "España fue mejor que nosotros"

La enmienda aprobada está dentro del proyecto de ley sobre la protección a los niños, que está siendo examinado en primera lectura por la Asamblea.

Una vez aprobado, este texto deberá ser analizado por el Tribunal Constitucional francés.

El ministro de Justicia, Gerald Darmanin, es uno de los impulsores de la imposibilidad de prescripción, pero reconoció de que el Alto Tribunal podría censurar la medida.

Un informe de la Asamblea Nacional francesa publicado en abril de este año recomendaba que todos los delitos cometidos contra menores pasen a ser imprescriptibles.

Hace casi tres años, la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra la Infancia ya recomendaba declarar imprescriptibles las violaciones y agresiones sexuales cometidas contra menores, al estimar que el marco legislativo no ofrecía suficiente protección.

En 2018, los plazos de prescripción para los delitos sexuales contra menores se elevaron a 30 años a partir de la mayoría de edad de la víctima.

El debate legislativo sobre el proyecto de ley para la protección a los niños sucede poco después de un caso que conmocionó a Francia, el de Lyhanna, una niña 11 años que apareció muerta el pasado 4 de junio víctima de una violación.

El asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un granero abandonado en la localidad de Puycasquier (sur de Francia), suscitó una gran polémica en el país después de que se conociera que el principal sospechoso había sido objeto de varias denuncias y alertas por presuntas violaciones a menores sin que llegara a ser interrogado ni puesto bajo custodia policial.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

España maniata a Francia y vuelve a una final mundialista 16 años después

Semifinal contra Francia: Entrenador de España llama a la calma antes del gran partido

Deschamps pide no centrarse solo en Lamine Yamal y confirma que Mbappé está al 100%

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"

El dictador cubano Raúl Castro.
JUSTICIA

Piden a la Fiscalía de EEUU abrir otra investigación contra Raúl Castro por el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro que ha asistido dos veces a audiencia en la corte de Nueva York.
JUSTICIA

Juez de EEUU ordena a Maduro y a Cabello entre otros chavistas pagar $314 millones por torturas en Venezuela

El miedo quedó sepultado
OPINIÓN

El miedo quedó sepultado

El delantero argentino Lionel Messi (C), número 10 del ranking, celebra con sus compañeros la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, el 15 de julio de 2026. 
Fútbol

Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su título en la final del Mundial 2026 ante España

Te puede interesar

Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila dos perturbaciones, una cerca de Florida. 
TEMPORADA CICLÓNICA

Vigilancia en el Golfo: sistema podría desarrollarse cerca de Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto. 
TU DINERO

Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones

Annette Taddeo.
ELECCIONES 2026

Alcaldes de Miami-Dade y Orange respaldan a Annette Taddeo para directora financiera de Florida

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.
COMERCIO

EEUU impone nuevo arancel del 25% a Brasil

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"