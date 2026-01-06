martes 6  de  enero 2026
VIOLENCIA

Manifestaciones en Irán dejan al menos 27 muertos

la ONG Iran Human Rights detalló que las protestas se extendieron a al menos 26 de las 31 provincias del país

Esta imagen, capturada el 6 de enero de 2026 a partir de imágenes generadas por usuarios y publicadas en redes sociales ese mismo día, muestra a las fuerzas de seguridad iraníes utilizando gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en el bazar de Teherán.

Esta imagen, capturada el 6 de enero de 2026 a partir de imágenes generadas por usuarios y publicadas en redes sociales ese mismo día, muestra a las fuerzas de seguridad iraníes utilizando gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en el bazar de Teherán.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Al menos 27 manifestantes, entre ellos cinco menores, han muerto desde el inicio de las protestas en Irán a finales de diciembre, según un balance comunicado el martes por la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

"Al menos 27 manifestantes murieron por disparos u otras formas de violencia perpetradas por las fuerzas de seguridad en ocho provincias", escribió la organización, tras diez días de protestas, en su sitio internet, donde precisó que más de 1.000 personas fueron detenidas.

Lee además
Comerciantes y tenderos protestan en la calle contra las condiciones económicas y la moneda debilitada de Irán en Teherán el 29 de diciembre de 2025.
Crisis económica

Irán amenaza "actuar con firmeza" si las protestas por el alto costo de la vida provocan "desestabilización"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reunido con la delegación estadounidense en París
DIPLOMACIA

Cancilleres del G7 abordan la situación de Ucrania y Venezuela

IHR acusa a las fuerzas de seguridad de haber matado al menos a seis personas en un solo incidente el sábado, cuando abrieron fuego contra manifestantes en el distrito de Malekshahi, en la provincia occidental de Ilam.

La organización señala que el domingo las fuerzas de seguridad allanaron un hospital en Ilam donde habían sido trasladados manifestantes heridos de Malekshahi y detuvieron a varios.

A nivel nacional, las protestas se extendieron a al menos 26 de las 31 provincias de Irán, y los estudiantes organizaron manifestaciones en más de 20 universidades, según IHR.

De acuerdo con los anuncios oficiales difundidos por los medios iraníes, al menos 12 personas murieron desde el inicio de las protestas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

"La República Islámica tiene un historial documentado de represión sangrienta y asesinatos masivos de manifestantes en levantamientos anteriores", dijo Mahmod Amiry Moghadam, director de IHR.

La ONG ya confirmó más de 550 muertes durante la represión del movimiento de protestas de 2022-2023 en Irán.

"Dado que ahora el régimen es más inestable que nunca y teme seriamente por su supervivencia, existe una grave preocupación de que la magnitud de la represión esta vez pueda ser incluso más violenta y generalizada que antes", añadió.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

Rubio conversa con el cardenal Parolin sobre Venezuela y la libertad religiosa a nivel mundial

Suiza confirma que resort incendiado no fue inspeccionado en cinco años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

55, la cifra de militares cubanos y venezolanos muertos en captura de Maduro

Te puede interesar

Delcy Rodríguez sostiene un documento mientras habla durante una reunión con representantes diplomáticos acreditados en Caracas el 29 de septiembre de 2025.
DICTADURA

Régimen arrecia represión bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, a pesar de "acuerdo" con EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.
VIVIENDAS

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez estaría cerrando centro de torturas en Caracas, sugiere Trump

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTERRORISMO

Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa