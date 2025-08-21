jueves 21  de  agosto 2025
ISRAEL

Netanyahu ordena negociaciones para liberar a rehenes en medio de ofensiva sobre Ciudad de Gaza

El ejército israelí anunció que va a movilizar a 60.000 reservistas más. En la ofensiva está prevista la participación de cinco divisiones y los militares israelíes llamaron a los hospitales y las ONG que operan en Ciudad de Gaza a que se preparen para evacuar hacia el sur del territorio

En su primera rueda de prensa ante los medios internacionales conjuntos en más de un año, Benjamin Netanyahu insistió en que su país está siendo víctima de una campaña de propaganda

JERUSALÉN — Benjamin Netanyahu ordenó el jueves iniciar negociaciones para liberar a los rehenes en Gaza, en respuesta a una nueva propuesta de tregua en el territorio palestino, donde el ejército israelí intensificó su ofensiva en Ciudad de Gaza.

"Di instrucciones para iniciar inmediatamente negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes y para poner fin a la guerra en condiciones aceptables para Israel", declaró el primer ministro israelí.

Esta imagen publicada por el ejército de Israel el 26 de octubre de 2024 muestra un avión de combate israelí saliendo de un hangar en un lugar no revelado de Israel.
Conflicto

Israel lleva a cabo nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano
guerra asimetrica: israel tiene inteligencia artificial, iran no tiene futuro
OPINION

Guerra asimétrica: Israel tiene inteligencia artificial, Irán no tiene futuro

Netanyahu no mencionó explícitamente la última propuesta de los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos), que prevé, según fuentes de Hamás -que aceptó el plan el lunes- y de Yihad Islámica, una tregua de 60 días asociada a la liberación en dos tandas de los rehenes aún cautivos en Gaza.

El dirigente israelí afirmó en paralelo, antes de reunirse con altos mandos, que se preparaba para "aprobar los planes" presentados por el ejército y el ministro de Defensa "con el objetivo de tomar el control de Ciudad de Gaza y derrotar a Hamás".

El ejército israelí anunció que va a movilizar a 60.000 reservistas más. En la ofensiva está prevista la participación de cinco divisiones y los militares israelíes llamaron a los hospitales y las ONG que operan en Ciudad de Gaza a que se preparen para evacuar hacia el sur del territorio.

El ejército aseguró que se proporcionaría "un lugar para operar, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro hospital".

El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, rechazó estas exigencias, afirmando que ello debilitaría "lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática" por parte del ejército israelí y "privaría a más de un millón de personas de su derecho a recibir atención médica".

Los rehenes

Desde hace más de una semana, varios barrios de Ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano de la Franja ubicado en el norte donde se escudan los terroristas de Hamás, sufren bombardeos intensos de la aviación y la artillería.

El gabinete de seguridad presidido por Netanyahu había autorizado a inicios de agosto un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes, así como hacerse con el control de toda la Franja, liberar a los rehenes y desarmar a Hamás.

En ese territorio palestino siguen cautivos 49 rehenes, de los cuales 27 están muertos, según el ejército. Son los restantes del grupo de 251 rehenes que tomó Hamás en su ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, detonante de la contienda.

Desde el inicio de la guerra, Israel mantiene un bloqueo sobre Gaza y controla actualmente el 75% del territorio.

"Sabotearlo"

Hamás, que aceptó la vigente propuesta de acuerdo de alto el fuego, estimó que la operación en Ciudad de Gaza demuestra "un desprecio flagrante por los esfuerzos realizados por los mediadores".

Netanyahu "demuestra que es el verdadero obstáculo para cualquier acuerdo, que no le importa la vida" de los rehenes israelíes, afirmó en un comunicado el miércoles el grupo terrorista.

La proposición se basa en un plan anterior del emisario estadounidense Steve Witkoff, que había sido validado por Israel.

Este contempla la liberación de diez rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra. Los cautivos restantes serían liberados tras una segunda fase de negociaciones, según fuentes de Hamás y la Yihad Islámica.

Entre los familiares de los rehenes israelíes, crece la indignación.

"Hay un acuerdo sobre la mesa que puede salvar la vida de los rehenes (...) Hamás aceptó, pero la oficina del primer ministro insiste en sabotearlo, lo que condena a muerte a los rehenes que están vivos y al olvido a los muertos", denunció Lishay Miran Lavi, cuyo marido, Omri Miran, sigue secuestrado.

