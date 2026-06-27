Nuncio del Papa en Venezuela llama a la solidaridad tras la tragedia

El nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega Martín, aseguró en un video oficial difundido tras la reciente tragedia que el papa León XIV permanece atento a la situación que atraviesa el país y exhortó a los venezolanos a mantenerse unidos en medio de la emergencia.
“Es el momento de alzar la mirada al cielo”, expresó el representante de la Santa Sede, al tiempo que hizo un llamado a la solidaridad, la ayuda mutua y el acompañamiento a quienes hoy sufren las consecuencias de la crisis.
Ortega Martín, actual nuncio apostólico en Venezuela, fue designado en mayo de 2024 por el entonces papa Francisco y ratificado en sus funciones bajo el actual pontificado de León XIV.
Diplomático de la Santa Sede y arzobispo titular de Midila, el prelado cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior del Vaticano, tras haber desempeñado misiones como nuncio en Chile, Jordania e Irak.
Su llegada oficial a Caracas se produjo en julio de 2024, y un mes después presentó sus cartas credenciales, reforzando su labor de fortalecer los vínculos entre la Santa Sede y la Iglesia venezolana, así como de acompañar al país en medio de sus desafíos sociales, políticos y humanitarios.