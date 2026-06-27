Nuncio del Papa en Venezuela llama a la solidaridad tras la tragedia

El Nuncio Apostólico para Venezuela, Alberto Ortega Martín (centro), habla junto al Arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, Raúl Biord Castillo (izquierda), durante una conferencia de prensa en Caracas el 21 de abril.

El nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega Martín, aseguró en un video oficial difundido tras la reciente tragedia que el papa León XIV permanece atento a la situación que atraviesa el país y exhortó a los venezolanos a mantenerse unidos en medio de la emergencia.

“Es el momento de alzar la mirada al cielo”, expresó el representante de la Santa Sede, al tiempo que hizo un llamado a la solidaridad, la ayuda mutua y el acompañamiento a quienes hoy sufren las consecuencias de la crisis.

Ortega Martín, actual nuncio apostólico en Venezuela, fue designado en mayo de 2024 por el entonces papa Francisco y ratificado en sus funciones bajo el actual pontificado de León XIV.

Diplomático de la Santa Sede y arzobispo titular de Midila, el prelado cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior del Vaticano, tras haber desempeñado misiones como nuncio en Chile, Jordania e Irak.

Su llegada oficial a Caracas se produjo en julio de 2024, y un mes después presentó sus cartas credenciales, reforzando su labor de fortalecer los vínculos entre la Santa Sede y la Iglesia venezolana, así como de acompañar al país en medio de sus desafíos sociales, políticos y humanitarios.