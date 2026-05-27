Sánchez descarta adelantar elecciones y mantiene apoyo a Zapatero, pesa acusaciones de corrupción

ROMA .- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, descartó este miércoles, 27 de mayo, adelantar las elecciones y ratificó que su objetivo y determinación es agotar la legislatura porque lo que a España le conviene es la estabilidad y no la “parálisis”, lo que considera que pasaría al convocar ahora comicios.

Al mismo tiempo, declaró todo su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias y tramas de corrupción.

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Sánchez dio sus declaraciones en una rueda de prensa en el Vaticano tras reunirse con el Papa León XIV.

El jefe del gobierno español se volvió a mostrar favorable a terminar su mandato, en 2027, cuando fue interrogado por los periodistas, quienes le cuestionaron si seguía pensando en que la legislatura llegará hasta el final pese a los asuntos a los que tiene que hacer frente el Ejecutivo y las peticiones de adelanto electoral de diversos partidos.

Cumplir la Constitución

El jefe del Gobierno recalcó que aún tiene que culminar tareas y no sería bueno para el país la “parálisis” que considera que supondría convocar ahora elecciones y el proceso posterior hasta lograr la investidura de un presidente.

“Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años, y ese es el objetivo y la determinación del Gobierno para culminar tareas muy importantes”, destacó. “Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años, y ese es el objetivo y la determinación del Gobierno para culminar tareas muy importantes”, destacó.

Sánchez recordó que desde que está al frente del gobierno ha habido muchos cambios de primeros ministros en otros países y consideró que eso no es bueno para hacer las transformaciones necesarias.

Precisó que la estabilidad que ha logrado su gobierno y “en circunstancias muy difíciles” no es un fin en sí mismo, pero sí estima que es un instrumento muy importante para lograr el crecimiento económico que está experimentando España, la reducción del paro y la de la desigualdad social.

A su juicio, todo eso no habría sido posible sin estabilidad, algo que ha dado por hecho que no se habría logrado sin su administración.

Sánchez recalcó que no puede convocar elecciones por interés partidista, en referencia al PSOE; sino por el interés general de los ciudadanos, y ese interés ha dicho que en la actualidad, con las guerras que ocurren en el mundo y sus consecuencias económicas, se necesitan respuestas eficaces y equitativas.

La consolidación de las políticas progresistas es lo que cree, que permite hacer frente a esas consecuencias y dar certezas a los ciudadanos.

Sin cambiar posición

Sánchez reiteró su “apoyo” a su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias, tras publicarse nuevas revelaciones del caso que ha golpeado a un Ejecutivo ya debilitado por otros escándalos de corrupción.

“Todo mi apoyo al presidente Zapatero” y enfatizó que “no hay motivos para cambiar esa posición”.

Esta era la primera rueda de prensa de Sánchez desde que estalló el caso de Rodríguez Zapatero, un mazazo para su gobierno, toda vez que el político era una figura destacada del socialismo afín al jefe del Ejecutivo.

Rodríguez Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011, es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19.

“Desde luego, toda la colaboración con la justicia”, pero también “todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero”, afirmó Sánchez, quien dijo haber tenido conocimiento por la prensa de los detalles del extenso sumario judicial de 4,000 páginas sobre el caso Zapatero.

Entre los detalles más llamativos del sumario, está el hallazgo en una caja fuerte de Rodríguez Zapatero con numerosas joyas y relojes de lujo de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares.

Interrogado por los periodistas por la operación del miércoles en la que agentes de la Guardia Civil recabaron documentos en la sede principal de su Partido Socialista (PSOE) en Madrid, en el marco de una investigación contra un exmilitante, Sánchez garantizó “total colaboración con la justicia”.

“Si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia con la que hemos accionado antes”, dijo en referencia a la militante Leire Díez, quien abandonó el Partido Socialista luego de que este le abrió expediente hace un año cuando conoció su caso.

Díez es señalada por la Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, de estar en el centro de “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban” al Partido Socialista y al gobierno, según un comunicado divulgado este miércoles.

“El PSOE mantendrá siempre una posición de máxima colaboración con la Justicia y de respeto absoluto a las actuaciones judiciales”, aseveró “El PSOE mantendrá siempre una posición de máxima colaboración con la Justicia y de respeto absoluto a las actuaciones judiciales”, aseveró

La imputación de Zapatero se suma a otras investigaciones judiciales que debilitan a Sánchez, entre ellas la de su hermano David, su esposa, Begoña Gómez, y su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

FUENTE: Con información de EFE y AFP