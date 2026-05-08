viernes 8  de  mayo 2026
GUERRA

Ucrania denuncia importante incendio forestal en la zona radioactiva de Chernóbil tras la caída de un dron

El incendio sigue activo y afecta a una superficie de 1.100 hectáreas, a 130 kilómetros de Kiev, según informaron las autoridades de Ucrania

KIEV.-Un importante incendio forestal se declaró en la zona prohibida de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tras la caída de un dron, indicaron este viernes las autoridades locales, que aseguran que no se ha detectado ningún aumento de la radiactividad.

"Se declaró un incendio el jueves en el territorio de la reserva de Chernóbil tras la caída de un dron", indicó la administración de la Agencia Estatal de Ucrania para la Gestión de la Zona de Exclusión que custodia un radio de 30 kilómetros la central accidentada homónima.

Lee además
La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo.    
ACUERDO

Los 27 aprueban préstamo de 90.000 millones a Ucrania y otras sanciones a Rusia tras dos meses de veto húngaro
El  presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
POLÍTICA

Préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, un gran espaldarazo a Kiev

El incendio sigue activo y afecta a una superficie de 1.100 hectáreas, precisó la administración en Facebook. Añadió que que las rachas de viento y el terreno difícil complican el trabajo de los bomberos.

La administración de la zona reservada publicó imágenes en las que pueden verse columnas de humo elevándose sobre los árboles, así como vehículos de bomberos y ambulancias circulando por caminos forestales.

Embed

No se indicó si se trató de un dron ruso o ucraniano. Ambos países se atacan casi a diario con decenas de drones.

"El nivel de radiación en la zona afectada por el incendio se mantiene dentro de los límites normales", aseguró la administración de la reserva.

Los servicios de emergencia ucranianos señalaron en Telegram que no se ha observado ningún aumento de la radiactividad en el país.

La zona de exclusión de Chernóbil fue establecida tras la explosión en abril de 1986 de uno de los reactores de la central, lo que pasó a ser la peor catástrofe nuclear de la historia.

Cientos de miles de habitantes fueron evacuados de ese territorio, declarado reserva natural. Gran parte de la zona sigue altamente contaminada.

Las fuerzas rusas ocuparon la central de Chernóbil el primer día de la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, antes de retirarse un mes después, tras fracasar en su intento de tomar la capital ucraniana, Kiev.

Chernóbil se encuentra a unos 130 km de Kiev y a unos 20 km de Bielorrusia.

FUENTE: Con información de AFP/REDES

Temas
Te puede interesar

Ataques cruzados dejan tres muertos en Ucrania y dos en Rusia

Suecia aborda un buque de la "flota fantasma" rusa

Tenerife: Trabajadores de la salud protestan por llegada de cruceros con hantavirus

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
RESPUESTA

EEUU ataca estructura militar de Irán tras agresión a buques estadounidenses

Un agente de Wall Street observa los datos en una sesión bursátil.
MERCADOS

Caen los precios del petróleo ante posible acuerdo EEUU-Irán

Vista parcial del aula de una escuela en Miami.
CAMBIOS ESCOLARES

Miami-Dade evalúa cierre y reconversión de escuelas ante caída sostenida de matrícula

Vehículos de la Patrulla de Carreteras de Florida en la entrada principal del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz, el 22 de abril de 2026, en Miami, Florida.
Migración

¿Cierre del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz? Florida negocia con el gobierno de Trump

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Migración

ICE moviliza a 7.000 nuevos agentes para retomar la promesa de deportaciones masivas de Trump

Te puede interesar

Fachada de una tienda Publix en Miami-Dade 
REVERSA

Publix prohíbe el porte abierto de armas en sus tiendas y limita el privilegio a agentes del orden

Por Daniel Castropé
El portaviones George H.W. Bush (CVN 77) navega por el mar Arábigo mientras las fuerzas estadounidenses mantienen el bloqueo naval contra Irán desde el Golfo de Omán y apoyan el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz. El portaaviones transporta más de 60 aeronaves a bordo.
Escalada del conflicto

Trump afirma que alto al fuego y negociaciones con Irán siguen en pie; EEUU mantiene bloqueo naval

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Migración

ICE moviliza a 7.000 nuevos agentes para retomar la promesa de deportaciones masivas de Trump

El dictador Raúl Castro, junto al gobernante designado Miguel Díaz-Canel (izq) y su nieto y guardaespaldas apodado el Cangrejo (detrás).
CASA BLANCA

EEUU sanciona a minera y Gaesa, eje financiero del régimen castrista

Ángel Caleb Pagán, de 18 años.
ROBO

Investigan desaparición de paquetes valorados en $40,000 en tienda UPS de Miami-Dade