lunes 29  de  junio 2026
ATAQUE

Un hombre armado mata a seis personas en un centro de acogida de mujeres en Alemania

Las víctimas del tiroteo eran trabajadores sociales del centro de acogida

Las víctimas del tiroteo, en el centro de acogida, fueron cuatro mujeres y dos hombres (EFE)

Las víctimas del tiroteo, en el centro de acogida, fueron cuatro mujeres y dos hombres (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Stade. Un hombre de 45 años de edad fue acusado de haber matado a tiros a seis personas en un centro de acogida para mujeres en Alemania y la policía señaló que el presunto autor estaba inmerso en una disputa por la custodia de su hija.

El tiroteo, uno de los más mortíferos en varios años, desencadenó un amplio operativo policial en la ciudad de Stade, en el norte, a unos 50 kilómetros de Hamburgo.

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Las víctimas del tiroteo, cuatro mujeres y dos hombres, eran trabajadores sociales del centro de acogida, informó la policía en una rueda de prensa.

Según la policía, el presunto autor estaba inmerso en una disputa por la custodia de su hija de tres meses.

“Tenía una cita hoy con varias de las víctimas para discutir la custodia de su hija de tres meses, quien se encontraba en el lugar con su madre”, explicó Kathrin Schuol, directora de la comisaría de Lüneburg, durante una conferencia de prensa, sin precisar si la madre y su hija, que están ilesas, vivían allí.

Una séptima persona resultó herida y se encuentra estable, indicó un portavoz de la policía.

“El autor principal, un hombre, y una mujer que iba con él” fueron arrestados, señaló, mientras que otro comunicado policial mencionaba a un tercer sospechoso detenido.

El tiroteo tuvo lugar cerca de una guardería y una escuela primaria, según el concejal Carsten Brokelmann, quien precisó que nadie resultó herido en esos centros.

“Nos alegra que nuestros colaboradores, los niños del jardín de infancia y de la escuela primaria estén bien, y agradezco a los policías por su intervención”, declaró en un comunicado.

Alemania ha sufrido varios tiroteos mortales en los últimos años.

En marzo de 2023, un hombre de 35 años, exmiembro de los Testigos de Jehová, mató a seis personas en su antigua comunidad en Hamburgo, con la que mantenía un conflicto, y luego se suicidó.

FUENTE: Con información de AFP

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