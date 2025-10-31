viernes 31  de  octubre 2025
ALERTA

Suspenden temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Berlín por alerta de drones

Las autoridades alemanas han señalado a Moscú como presunto responsable del aumento de la actividad de estos equipos

Viajeros esperan en la terminal 4 del aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, el 20 de septiembre de 2025. Los principales aeropuertos europeos, como Bruselas, Berlín y el aeropuerto londinense de Heathrow, se vieron afectados el sábado por una "interrupción cibernética" que afectó a los sistemas de facturación y entrega de equipaje, causando retrasos.

Viajeros esperan en la terminal 4 del aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, el 20 de septiembre de 2025. Los principales aeropuertos europeos, como Bruselas, Berlín y el aeropuerto londinense de Heathrow, se vieron afectados el sábado por una "interrupción cibernética" que afectó a los sistemas de facturación y entrega de equipaje, causando retrasos. 

Foto de JUSTIN TALLIS / AFP
Aspecto del aeropuerto de Berlín-Schönefeld.

Aspecto del aeropuerto de Berlín-Schönefeld.

Berlin Airport Service
Pasajeros hacen fila para facturar en la Terminal 1 del Aeropuerto Willy-Brandt de Berlín-Brandeburgo (BER) en Schoenefeld, al sureste de Berlín, el 20 de septiembre de 2025, después de que importantes aeropuertos europeos se vieran afectados por una "interrupción cibernética" que afectó a los sistemas automatizados de facturación y entrega de equipaje, causando retrasos. Al menos tres aeropuertos europeos con mucha actividad informaron sobre interrupciones y advirtieron sobre retrasos y cancelaciones de vuelos.

Pasajeros hacen fila para facturar en la Terminal 1 del Aeropuerto Willy-Brandt de Berlín-Brandeburgo (BER) en Schoenefeld, al sureste de Berlín, el 20 de septiembre de 2025, después de que importantes aeropuertos europeos se vieran afectados por una "interrupción cibernética" que afectó a los sistemas automatizados de facturación y entrega de equipaje, causando retrasos. Al menos tres aeropuertos europeos con mucha actividad informaron sobre interrupciones y advirtieron sobre retrasos y cancelaciones de vuelos.

Foto de Tobias SCHWARZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BERLÍN - Los vuelos en el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo se suspendieron el viernes durante casi dos horas por avistamiento de drones no identificados, según informó un portavoz del aeropuerto, un incidente similar a los ocurridos recientemente en otros países europeos.

Los despegues y aterrizajes se suspendieron entre las 20H08 y las 21H58 locales (19H08 GMT y 20H58 GMT), y "toda una serie de vuelos" fueron desviados a otras ciudades alemanas durante el cierre, precisó el vocero.

Para mitigar el impacto en las operaciones de vuelo, se relajó también la prohibición de vuelos nocturnos vigente en Berlín.

"Suponemos que el peligro ha sido evitado por el momento", agregó el portavoz.

"Avistamientos"

Los líderes alemanes alertaron en varias ocasiones sobre la creciente amenaza que representan los drones, tras una serie de avistamientos de drones no identificados en aeropuertos e instalaciones militares sensibles este año.

Alemania, uno de los principales apoyos de la OTAN a Ucrania en su guerra contra Rusia, ha señalado a Moscú como responsable del aumento de la actividad de estos aparatos.

En los últimos meses, se han registrado múltiples avistamientos de drones sobre bases militares, instalaciones industriales y otras infraestructuras críticas en el país.

A principios de octubre, drones avistados sobre la ciudad sureña de Múnich provocaron el cierre del aeropuerto local en dos ocasiones.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, instó a "encontrar nuevas respuestas a esta amenaza híbrida", solicitando una mayor capacidad para detectar, evaluar y, potencialmente, derribar drones.

También se han avistado drones sobre aeropuertos y emplazamientos militares en Dinamarca y Noruega, y las sospechas recaen sobre Moscú, que niega toda implicación.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
