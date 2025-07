28J o 27J: Tú sabes lo que debes hacer

Pero lo que sí es cierto, en una reciente entrevista al diario ABC de España, María Corina Machado, en respuesta a la pregunta de si se sentía sola, respondió: “Yo no me siento sola, sabemos que hay un país entero que acompaña esta lucha… incluso los ciudadanos demócratas alrededor del mundo que entienden claramente lo que está en juego en Venezuela”. La comunidad internacional sabe que la dictadura tiene una feroz persecución contra toda la verdadera oposición democrática y que MCM es la joya de la corona. Por ello, la líder indiscutible de esta gesta heroica se ha resguardado en la clandestinidad para seguir luchando por la libertad de Venezuela .

Para María Corina, lo importante es continuar trabajando para sacar al régimen criminal que usurpa el poder en Venezuela. Esta es una tarea que no sólo le corresponde a esta valerosa mujer, porque eso sería muy cómodo, es también responsabilidad de todos los venezolanos, de la comunidad internacional, de los países democráticos y de los organismos internacionales. Y, hablando de organizaciones internacionales, no olvidemos que el Centro Carter, que antes, al comienzo de la dictadura, certificaba los procesos electorales siempre a favor del régimen, el 28J, dijo lo que ya es historia: certificó que las elecciones no fueron transparentes, dicho en venezolano, fueron trampas, como todo lo que hace la dictadura. En otras palabras, Edmundo González Urrutia había ganado las elecciones, y esta organización, además de otras en el mundo, tenía los verdaderos resultados del 28J, gracias a la estrategia trazada por MCM, que supo resguardar las actas. Los militares del Plan República fueron testigos de excepción y, hasta el día de hoy, el régimen no ha podido demostrar lo contrario, ya que su único documento es una servilleta, que quizás el régimen tenga intenciones de reutilizar este 27 de julio.

La dictadura está acorralada, y ante la cercanía de cumplirse un año de la aplastante victoria de la oposición legítima, con más del 70% frente a un triste 20% para la dictadura, la represión brutal y exagerada en los últimos tiempos es una clara muestra de ello. El aumento de las detenciones, tras la reciente liberación de los 10 ciudadanos estadounidenses y un grupo mínimo de presos políticos, provocó que la dictadura, en una crisis de locura, intentara mantener su cuota de presos políticos, deteniendo, sobre todo, a miembros del equipo de María Corina. Este intento fallido de demostración de fuerza es, en realidad, una muestra de cobardía y debilidad.

Lo que más preocupa al régimen es que María Corina está más activa que nunca y mantiene contacto permanente mediante una plataforma digital indetectable con las 24 entidades federales. María Corina Machado, para lograr la libertad de Venezuela, necesita el apoyo de todos los venezolanos que desean vivir en un país democrático, el apoyo de la comunidad internacional y, así, todos unidos, terminar con esta pesadilla.

Los venezolanos que aman a Venezuela no deben avalar el fraude del 27 de julio. No deben participar en las elecciones fraudulentas, con todos los cargos ya asignados a dedo, incluyendo alguna migaja para los alacranes que, en realidad, no podrán ejercer sus funciones de manera libre. Sólo harán lo que les permita el régimen con el que pactaron obediencia. Aunque la dictadura intente legitimarse, no podrá cambiar la percepción que la comunidad internacional tiene sobre la manera en que el régimen manipula las elecciones. Ya todos saben que esas elecciones del 27 de julio no son legítimas.

Tenemos que continuar firmes en esta lucha, ya que el país vive en una crisis humanitaria sin precedentes. Los servicios públicos no funcionan, la educación está en decadencia, cuando antes las universidades venezolanas eran una referencia en cualquier parte del mundo. Aunque algunos centros de educación superior no se han arrodillado ante la dictadura, y a duras penas siguen formando profesionales íntegros y de calidad. No acudir a las falsas elecciones del 27 de julio es un verdadero gesto de heroísmo. Lo contrario es convalidar a un régimen opresor que ha tratado de destruir a Venezuela. Pero no podrán, porque el espíritu heredado de tantas gestas de nuestra historia patria permanece en el ADN de los venezolanos.

¡Viva Venezuela en libertad y en democracia!

"Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia, los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final, siempre caen." – Mahatma Gandhi

Por Edgar J. Amado*

*Coordinador Acción Juvenil de VENAMÉRICA y presidente JUVENEX