sábado 8  de  noviembre 2025
MÚSICA

Bad Bunny y el valor de mover el cuerpo: una reflexión sobre el reguetón y la identidad caribeña

Con su reciente trabajo, Bad Bunny nos recuerda algo esencial: el Caribe no se piensa, se siente; no se teoriza, se baila

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, en Indio, California, el 14 de abril de 2023.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, en Indio, California, el 14 de abril de 2023.

AFP/Valerie Macon
Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Dimitrios Kambouris
Diario las Américas | YALIL GUERRA
Por YALIL GUERRA

El fenómeno de Bad Bunny ha superado los márgenes de la industria musical para convertirse en un reflejo de la cultura contemporánea. Más allá de las cifras, las giras y los premios, el artista puertorriqueño ha conseguido algo que pocos músicos de su generación se han atrevido a intentar: mirar hacia sus raíces. En su más reciente producción, deBí TiRARMáS FOTos, así como en sus conciertos recientes en Puerto Rico, se advierte una clara intención de reconectarse con la herencia musical del Caribe. Bad Bunny explora ritmos como la plena, la música jíbara, la bomba y la tradición cubana —representada por géneros como el Son (Salsa) y el bolero—, todos pilares esenciales de la identidad sonora del Caribe.

Esta búsqueda no es casual ni superficial. En un contexto donde la música popular suele ser reducida a un producto de consumo rápido, Bad Bunny propone una relectura de lo que significa ser puertorriqueño en el siglo XXI, reconociendo la raíz afroantillana que nutre tanto al reguetón como a buena parte de la música del Caribe. En este sentido, su obra no solo suena a fiesta: suena a memoria, a historia, a un pueblo que se expresa con el cuerpo tanto como con la voz.

Lee además
Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.
RECONOCIMIENTOS

Bad Bunny recibirá Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21
Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: lista de ganadores

Y es precisamente ahí donde radica la incomprensión de muchos críticos. Innumerables músicos profesionales y oyentes “cultos” desestiman el reguetón por considerarlo repetitivo, simple o carente de valor artístico. Pero esta crítica parte de un error fundamental: juzgar el reguetón desde parámetros que no le corresponden. Este género —como otros en el pasado, antes que él— no busca elevar el intelecto, sino mover el cuerpo. Su función es otra: liberar energía, canalizar emociones, propiciar el encuentro y la catarsis colectiva.

No toda manifestación artística tiene que aspirar a la contemplación o a la complejidad formal. La música popular bailable, desde los tambores africanos hasta el jazz y la salsa, ha existido para acompañar los rituales sociales y emocionales del ser humano. Despreciarla por su sencillez es negar el poder del ritmo como vehículo de identidad y expresión. Si hemos de elevar nuestro intelecto, entonces se buscaría otro tipo de repertorio musical; pero el reguetón no pretende ser un tratado filosófico, sino un espacio de comunión y disfrute.

En deBí TiRARMáS FOTos, Bad Bunny logra un equilibrio entre modernidad y tradición. El disco, producido por Tainy, La Paciencia y MAG, combina los recursos electrónicos del género urbano con timbres y acentos que evocan la sonoridad de la plena y la bomba. Esta mezcla no es anecdótica: responde a una conciencia estética que reconoce la herencia cultural sin perder la frescura contemporánea.

Lo que para algunos podría parecer un simple giro estilístico, es en realidad un gesto de madurez artística. En lugar de rendirse ante la presión de la industria por repetir fórmulas exitosas, Bad Bunny decide ampliar el horizonte sonoro del reguetón, devolviéndole su sentido histórico y su riqueza rítmica. Su mirada hacia los géneros tradicionales no es un acto de nostalgia, sino de afirmación: una declaración de que el futuro de la música urbana está íntimamente ligado a su pasado.

Como compositor y observador de la cultura musical, creo que el valor del reguetón —y de la obra de Bad Bunny en particular— no está en su complejidad técnica, sino en su honestidad. En un mundo saturado de artificios, su autenticidad es una forma de resistencia. Este género conecta con las emociones más primarias del ser humano: el deseo, la energía, la pertenencia. Es, en el fondo, una música del cuerpo, pero también del alma colectiva.

Criticarlo por no ser “intelectual” equivale a exigirle a una danza ritual africana que se parezca a una fuga de Bach. Ambos lenguajes son válidos, pero responden a realidades distintas. El error es jerarquizarlos, como si lo popular fuera menor que lo académico. En realidad, la cultura caribeña ha demostrado que el ritmo puede ser tan revelador como la palabra, y que la emoción también es una forma de conocimiento.

Con su reciente trabajo, Bad Bunny nos recuerda algo esencial: el Caribe no se piensa, se siente; no se teoriza, se baila. Y al hacerlo, nos devuelve una lección de humildad estética: la música no tiene que ser complicada para ser significativa. A veces basta con un tambor, un bajo profundo y un cuerpo dispuesto a moverse para que todo cobre sentido.

En tiempos en que muchos buscan sofisticación, Bad Bunny reivindica lo esencial. Y en eso radica su verdadero aporte: demostrar que el ritmo también puede ser una forma de sabiduría.

Temas
Te puede interesar

NFL reitera que Bad Bunny se presentará en el Super Bowl

Kendrick Lamar lidera las nominaciones al Grammy 2026

El contrato que ya no significa compromiso

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

Te puede interesar

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. video
JURAMENTACIÓN

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
CRIMEN TRANSNACIONAL

Francia refuerza su presencia en América Latina para combatir el narcotráfico

Esta fotografía de archivo, difundida por el Gobierno del Estado de Paraná, muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025.
CLIMA

Tornado deja seis muertos y más de 750 heridos en sur de Brasil

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
MEDIDAS

UPS y FedEx suspenden vuelos de aviones de carga MD-11 tras accidente en EEUU

Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.
ARTES VISUALES

El Louvre refuerza medidas de seguridad