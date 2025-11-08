sábado 8  de  noviembre 2025
OPINIÓN

El antisemitismo no tiene bando

Un análisis preciso para contar las cosas como son

Mookie Tenembaum 2024
Por Mookie Tenembaum

El antisemitismo no es de derecha ni de izquierda, no pertenece a una ideología ni a una clase social, tampoco responde a un credo ni a una nacionalidad. Es un reflejo humano primario, persistente y transversal: la envidia sin justificación política. Los demás “ismos”, como racismo, clasismo o machismo se dirigen contra el débil o el diferente; el antisemitismo se dirige contra quien se percibe como más capaz. No nace del miedo ni del odio inicial, sino del resentimiento ante la superioridad percibida. Por eso no desaparece.

El caso de la izquierda es evidente. Cuando figuras como Zohran Mamdani, desde un progresismo de manual, acusan a Israel de colonialismo y opresión, no lo hacen desde la compasión por los palestinos, sino desde una rivalidad disfrazada de justicia. En el fondo, la crítica no es moral sino comparativa: cómo un país diminuto, sin recursos naturales, logró crear una potencia tecnológica y militar mientras sus vecinos permanecen sumidos en la impotencia.

Lee además
Miembros de la comunidad musulmana asisten a las oraciones fuera de la mezquita Masjid-At-Taqwa en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York el 30 de marzo de 2025. video
¿AMENAZA?

Video en redes sociales asegura que llegada Mamdani a la alcaldía de Nueva York es solo el comienzo de un objetivo
El alcalde electo, el socialista Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York junto a su equipo de transición, que estará integrado solo por mujeres.
¿Marginación a los hombres?

El alcalde electo de Nueva York nombra equipo de transición integrado "únicamente por mujeres"

Mamdani no lo dirá, pero lo siente. Nació en Uganda, en un contexto de pobreza estructural, y contempla en Israel lo que su entorno nunca pudo alcanzar: éxito, autonomía, innovación y relevancia mundial. Lo que desde su lugar se experimenta como injusticia es, en realidad, una forma de inferioridad asumida.

Del otro lado, en la derecha populista, el mecanismo es idéntico. Tucker Carlson apelan al mismo sentimiento primario, solo que con otro disfraz. En su narrativa, el judío no es el oprimido sino el que tiene demasiado poder o demasiado dinero. No soportan que haya alguien más exitoso que ellos o que sus pares.

La diferencia entre Mamdani y Carlson es solo estética, uno recubre su envidia con lenguaje de justicia social; el otro la viste con religión y patria, sin embargo, el resultado es el mismo.

El antisemitismo funciona como válvula de escape universal. Cuando las sociedades se sienten desplazadas, surge el viejo reflejo de buscar al judío porque encarna lo que otros no lograron. Los discursos de odio funcionan como una moneda simbólica, ya que cuanto más exitosa es la víctima, más rentable es atacarla.

En la Edad Media, los judíos eran los prestamistas porque los cristianos tenían prohibido cobrar intereses; su éxito financiero los condenó. En la Alemania de entreguerras, los judíos fueron el blanco perfecto porque seguían prosperando en un país derrotado. En la era digital, la narrativa mutó, pero la estructura es la misma porque el algoritmo del resentimiento busca siempre al mismo destinatario.

La envidia es un sentimiento práctico, apunta a destruir lo inalcanzable. Por eso el antisemitismo no se cura con educación ni con moral. Se desplaza del clero a la academia, del fascismo al progresismo, de la derecha identitaria al antisionismo universitario. Cambian las palabras, no el impulso. Destruir al modelo de éxito es más fácil que competir con él.

Mamdani o Carlson, todos los discursos convergen en el mismo punto: el rechazo al mérito ajeno. La izquierda lo traduce en desigualdad estructural; la derecha, en conspiración global. Pero detrás de ambos lenguajes está el mismo mecanismo de envidia organizada.

Cuando el éxito ajeno se convierte en afrenta, el antisemitismo aparece. Y cuando se destruye al exitoso, la envidia se queda sin objeto hasta que encuentra otro. Por eso nunca se agota, porque su combustible no es la ideología, es la humillación de no ser el mejor.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

Temas
Te puede interesar

Zohran Mamdani, el socialista y musulmán que asume alcaldía de Nueva York

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

El contrato que ya no significa compromiso

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante una conferencia de prensa en el Capitolio y escoltado por congresistas republicanos.
WASHINGTON

Corte Suprema estudia aranceles y el cierre presupuestal es el mayor de la historia

Por Leonardo Morales
Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA
ENTREVISTA

Idea: Diez años de llamados a salvar la democracia

Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.
OPERACIONES ILÍCITAS

Alertan que buques de petróleo hacen descargas clandestinas en Venezuela, más de 80 en las costas

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. video
JURAMENTACIÓN

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
CRIMEN TRANSNACIONAL

Francia refuerza su presencia en América Latina para combatir el narcotráfico