CFR gana: Su victoria final está en demostrar el totalitarismo del Estado cubano

El régimen comunista, impuesto por el tirano Fidel Castro y su Partido Comunista (PCC), no solo usurpó la soberanía del pueblo cubano y lo subyugó en la nueva esclavitud, el socialismo , sino que hizo caer en una trampa inmoral e ingratitud financiera a la población, con el impago de los adeudos internacionales contraídos como Estado.

Castro no tenía problema de conciencia o moral, pues su esencia era engañar y disfrutar del dinero de los préstamos, no pagando sus adeudos y creó una fortuna malhabida. Formó la nueva clase rica del país revolucionario y el pueblo sufriendo en la miseria. Esto no es digno de admiración, los cubanos deben seguir el consejo de Publio Siro, “Para el hombre honrado las deudas son una amarga esclavitud”.