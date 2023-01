Cuba: "Seguir hasta llegar"

En estos últimos días del año 2022 muchos hacen reflexiones sobre lo transcurrido durante este, algunas cosas son agradables y otras menos, pero si estamos en Cuba la situación a valorar se torna sumamente difícil tener una sonrisa de alegría en el rostro. Si no fuera por aquellas pequeñas cosas que dan felicidad momentánea y con la visión futurista de un mejor país en libertad, quién pudiera sostener su vida bajo la tiranía castrocomunista.

Por supuesto, en una Cuba libre el deporte será una de las disciplinas profesionales importantes para el desarrollo de la personalidad y del país. Donde la Pelota, el fútbol, el ajedrez, el atletismo, la natación y otras especialidades deportivas creen hombres y mujeres honorables y con riquezas; sí, ricos, emprendedores, dignos y amables como Messi.

Lionel (Leo) Messi es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sus méritos deportivos son 41 títulos: cinco con la Argentina -Copa Mundial, Catar 2022; Finalissima 2022; Copa América, 2021; Juegos Olímpicos 2008; Mundial sub-20, 2005- con Barcelona 35 y uno con PSG. Tiene un salario anual de 41 millones de dólares.

En el campo de los negocios Leo tiene varias empresas: en Silicon Valley, California, la Play Time Sports-Tech HoldCo LLC e inversiones inmobiliarias con seis hoteles de lujo de la cadena MIM que se encuentran en ciudades españolas de Baqueira, Cádiz, Ibiza, Mallorca, Sitges y uno en el principado de Andorra.

Leo Messi alzó la copa del mundo y junto a su equipo hizo campeón a Argentina. Antes ya fueron campeones como paradigmas de la vida y la libertad por negarse al cumplimiento del deseo de las autoridades dirigentes futbolísticas de politizar y exponer ideologías promotoras del nuevo poder global.

Messi es nativo del Rosario, Argentina y para muchos cubanos su luz eclisa a los tristemente célebres comunistas, compinches y aduladores del tirano Fidel Castro, uno nacido en el Rosario y el otro en Lanús, ambos en Argentina. También Messi y su equipo alzaron la parada de la dignidad al no asistir a la Casa de Gobierno, catalogado de corruptos sus inquilinos por el pueblo y recientemente la justicia condenó por corrupción a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Del mismo modo con otros argentinos que nos llenan de orgullo por su actitud firme ante la libertad y la justicia. La persona más sobresaliente que le costara la vida por mantener su posición acusatoria contra poderosos en el gobierno es el fiscal Alberto Nisman. Asimismo, por la defensa de la vida, la libertad y la propiedad y condenar públicamente las violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano por el régimen castrocomunista, Gabriela Sarduy, Javier Milei y Agustín Laje. Estos intelectuales pueden liberar a su pueblo del castrokirchnerismo y hacer una mejor Argentina.

Durante el año 2022 siguió en vigencia la orden de combate del designado Miquel Díaz-Canel; donde el hostigamiento y la represión por el terror de estado ha puesto en prisión injustamente por ejercer su derecho a la libre expresión a 1034 personas, 122 mujeres y 34 niños y millares de cubanos huyen por el mar y existen muchos desaparecidos.

Los festejos de la Navidad y por el fin de año hacen sentir en lo más íntimo de las personas y las familias cubanas la miseria y el hambre; descrito muy bien por Díaz Canel y sus leyes donde expone que tienen una Ley de Soberanía Alimentaria y no hay alimentos, una ley del fomento ganadero y no hay ganado y una ley de pesca y no hay pescado. Estas son definiciones de muchos analistas de la vivencia en Cuba de un régimen en colapso y un estado fallido.

Este año ha sido dificilísimo, pero si permanecemos y perseveramos en el sueño de libertad y bienestar, el próximo año lo podemos convertir en fantástico; o sea, la maldición comunista en la bendición de libertad. Para eso anhelos de liberación debemos poner en práctica las palabras del poeta patriota: “Seguir hasta llegar” y concretar otro 11J hasta la desintegración de la dictadura y conquistar la libertad. Esta es la verdadera victoria para una Cuba libre.