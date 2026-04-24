De la ficción a la tragedia: la Venezuela que se convirtió en Macondo

En la obra de Gabriel García Márquez, Macondo es un territorio donde lo imposible acontece a diario y nadie repara en ello. Hoy, esa imagen literaria resulta inquietantemente precisa para describir la Venezuela de 2026.

Durante décadas, Macondo fue interpretado como metáfora de Hispanoamérica: un espacio donde el poder distorsiona la realidad, donde la historia se repite sin consecuencias y donde la memoria colectiva es frágil como el papel. En el caso venezolano, esa metáfora ha dejado de ser literaria para convertirse en una estructura concreta de dominación.

RELACIONES Trump: "Venezuela ha sido fantástica, tenemos una gran relación con las personas que dirigen ese país"

Venezuela ya no es simplemente un país en crisis: es un sistema donde la realidad ha sido progresivamente sustituida por una narrativa impuesta desde el poder.

La normalización del absurdo

En Venezuela, lo anormal se ha vuelto rutina. Este es uno de los rasgos más distintivos de un sistema que busca perpetuarse: convertir lo excepcional en cotidiano e indiscutible. Algunos ejemplos recientes lo ilustran con meridiana claridad:

Elecciones con irregularidades sistemáticas que se presentan como procesos democráticos legítimos.

Instituciones vaciadas de contenido que funcionan únicamente como apariencias legales.

Servicios públicos colapsados —apagones, escasez de medicamentos y alimentos, deterioro hospitalario crónico— que se han instalado como “lo que hay”.

Migración forzada, con millones de venezolanos dispersos por el mundo, reducida a una cifra estadística antes que reconocida como la tragedia humana que es.

Como en Macondo, la sociedad convive con el absúrdo no porque lo acepte, sino porque ha aprendido a adaptarse a él como mecanismo de supervivencia. Esta adaptación desgasta, fragmenta y erosiona progresivamente la capacidad de resistencia social.

La verdad como instrumento de control

El rasgo más peligroso del sistema no es el absúrdo, sino la manipulación sistemática de la verdad.

En Cien años de soledad, la masacre de los trabajadores bananeros ocurre, pero el poder la niega hasta que desaparece de la memoria colectiva. Ese episodio, inspirado en la Masacre de las Bananeras, revela un mecanismo esencial: cuando el poder controla la narrativa, la realidad deja de ser un hecho verificable y pasa a ser una construcción ideológica.

En Venezuela, este mecanismo opera con fuerza creciente. Las cifras de pobreza extrema, la inflación real, la migración forzada y las violaciones sistemáticas de derechos humanos son minimizadas, tergiversadas o simplemente negadas. La persecución política y la muerte a manos del Estado de quienes disienten son relegadas al olvido mediante llamados a una “reconciliación” funcional al mantenimiento del poder, y sin justicia alguna para las víctimas.

Los discursos oficiales promueven la imagen de un país próspero y seguro que coexiste, grotescamente, con hospitales sin medicinas y escuelas en ruinas.

La verdad ha dejado de ser una cuestión de hechos verificables: se ha convertido en un instrumento de control.

La fusión del poder: militar, económico y estatal

La convergencia del poder militar, económico y estatal ha generado un sistema de corrupción estructural y deterioro institucional sostenido. Se trata de una fusión que actúa como una sola máquina de control.

El poder militar actúa como garante del régimen, no de la seguridad nacional. Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad se han convertido en actores políticos directos, dispensando lealtad a cambio de prerrogativas económicas y privilegios institucionales.

El poder del Estado opera a través de una administración pública y órganos reguladores que funcionan según la lógica del sistema y no al servicio de la ciudadanía. Las leyes y las instituciones se subordinan al interés de perpetuar la narrativa oficial y la estabilidad del régimen.

El poder económico funcional al régimen es igualmente determinante. Más allá de los actores vinculados a economías ilícitas, existe un sector formal que ha aprendido a operar dentro del sistema sin cuestionarlo, buscando preservar beneficios y mantener una normalidad artificial. En este esquema, el ciudadano queda excluido de la ecuación.

La interacción de estos tres poderes crea un círculo vicioso: la corrupción deja de ser un efecto colateral y se convierte en condición de sostenimiento del sistema. Cualquier intento de reforma real es sistemáticamente bloqueado.

La erosión de la memoria colectiva

Uno de los elementos más inquietantes del Macondo de García Márquez es la pérdida de la memoria. En Venezuela, este fenómeno se ha vuelto estructural.

Cada ciclo de crisis —apagones, escasez, represión, colapso institucional— termina normalizándose. Eventos que deberían generar indignación colectiva pasan a formar parte del paisaje cotidiano. La memoria histórica se fragmenta o se reescribe según la conveniencia del poder.

El control no es solo del presente, sino también del pasado. Un país que olvida no puede exigir responsabilidades, ni proyectar alternativas, ni imaginar un futuro distinto.

En la novela, el personaje de Melquíades porta el antídoto contra el olvido. En la Venezuela actual, solo la ciudadanía puede cumplir esa función, preservando una memoria histórica basada en la verdad, resistiendo la imposición de una normalidad inexistente.

El tiempo circular: la trampa del sistema

El resultado de estos procesos es un país atrapado en ciclos repetitivos que se realimentan.

Como en Macondo, el tiempo deja de ser lineal y se vuelve circular. Las promesas de cambio se suceden sin concrección, las frustraciones se repiten, y los discursos de recuperación aparecen y desaparecen sin alterar la arquitectura del poder.

Este ciclo no es accidental: es funcional. Desgasta, desmoviliza y fragmenta a la sociedad. Cada intento fallido refuerza la sensación de inevitabilidad del sistema y limita la acción política efectiva.

Romper Macondo: una decisión de poder

Superar esta lógica exige más que reformas superficiales o discursos bien intencionados.

En la obra de García Márquez, Macondo llega a su fin cuando se descifra, al fin, la verdad que había sido ocultada durante generaciones. Para Venezuela, superar este ciclo requiere:

Recuperar la verdad como fundamento del orden público y de la acción institucional.

Reconstruir instituciones reales con capacidad efectiva de servir a la sociedad.

Desarticular la alianza funcional entre el poder militar, económico y estatal.

Restituir al ciudadano como sujeto central de la política, no como dato estadístico.

No se trata únicamente de un cambio político, sino de una transformación estructural que restaure la relación entre realidad, verdad y poder.

Venezuela no necesita adaptarse a esta realidad: necesita romperla.

Porque salir de Macondo no es un ejercicio narrativo.

Es una decisión de poder.