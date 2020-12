Desde la esquinita de Reme

*El popular congresista republicano Mike García fue finalmente certificado como ganador del distrito 25 de California, contra la candidata demócrata Christy Smith. El distrito, cuyas reñidas elecciones atrajo atención nacional, incluye Santa Clarita Valley y porciones de San Fernando, Ventura County y otros. Smith tuvo el apoyo de la maquinaria demócrata, así como Hillary Clinton y Barack Hussein Obama. El presidente Trump le dio su total apoyo, exejecutivo de Raytheon y expiloto de la Marina. ¡Un asiento más en el Congreso de la tierra de Nancy Pelosi para el Partido Republicano!

*Muchos residentes de Georgia están preocupados por las actividades irregulares de la fracasada candidata a gobernadora, Stacey Abrams durante las pasadas elecciones presidenciales. Sería bueno una investigación acerca del grupo de activistas que formó para las elecciones presidenciales y que siguen ahora trabajando para las elecciones senatoriales del estado. ¡El futuro de este país está en juego!

*La recién inaugurada alcaldesa de Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, también tiene el COVID-19. Se lo pegó su esposo, que es médico y lo adquirió de un paciente. El alcalde anterior y ahora congresista, Carlos Giménez y su esposa Lourdes, también lo han tenido. ¡Terrible!

*Lo único que nos faltaba a los hispanos es que el expresidente Obama nos criticara fuertemente por haber apoyado a Donald Trump. El organizador comunitario no cesa en su campaña divisionista, que comenzó el mismo día que Trump llegó a la Casa Blanca. Estamos cansados del peor presidente en la historia de los Estados Unidos. ¡Basta ya Obama...basta ya!

*Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es el descubrimiento político de 2020 y se ha convertido en el enemigo público No 1 de los socialistas. La llaman la Bestia Negra y es la más exitosa funcionaria pública de la Madre Patria. Mujeres cómo Isabel dan prestigio y reconocimiento a todas las mujeres. ¡Felicidades Isabel!

*Murió Diego Armando Maradona, un buen atleta que, sin embargo, fue un terrible ejemplo para nuestra juventud por su uso indiscriminado de drogas, abuso a las mujeres e ideas comunistas que trataba de imponer por todo el Hemisferio Occidental. ¡Los argentinos pueden llorarlo, pero nosotros solamente queremos ignorarlo!

*Qué pena que Trump se vaya de la Casa Blanca sin haber podido probar los desafueros de John Brennan y otros. Todo lo que prometió lo cumplió en materia de política doméstica e internacional pero no pudo desenmascarar a los residuos del Gobierno de Obama. ¡Una verdadera pena!

*En las elecciones de noviembre Biden perdió más condados que Obama en el 2012. Biden ganó 477 condados contra 689 que ganó Obama. Sin embargo, mágicamente ganó trece millones de votos más que Obama. ¿Varita mágica o tuvo ayuda de Mandrake?

*El exalcalde de Miami Manny Díaz Jr. aspira a convertirse en el presidente del Partido Demócrata de la Florida. Manejó la campaña de Mike Bloomberg para la Presidencia de los Estados Unidos y posteriormente la inversión de más de $100 millones para evitar que el presidente Trump ganara el Estado. No hay duda de que el exalcalde es un tipo inteligente y habilidoso. ¡No creemos tenga competencia!

*La olvidadiza de Bengasi, Hillary Clinton, no sabe cantar ni bailar. No sabe cocinar ni planchar. Está tratando desesperadamente, según reporta The Washington Post, que Joe Biden la nombre secretaria de Defensa. La confirmación, por parte del Senado, sería un show fenomenal. Esperemos a ver que decide el presidente electo. ¿Se expondrá al circo?

*Llega Pepito a la casa del colegio y le pregunta la mamá: “¿Cómo te fue hoy en la escuela?” “¡Bien mamá, muy bien pero como si estuviera en el Polo Norte!” ¿Y por qué Pepito?” “Porque todo, bajo cero”.