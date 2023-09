Desenmascaran a la tiranía cubana y a su aliado Josep Borrell

Erik Mose es el presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania. Quien aclaró que la investigación es directamente in situ y paso a paso y dijo nodisponer de pruebas suficientes para cumplir los requisitos legales de la Convención sobre el Genocidio. Dos comisarios, el académico y activista pro derechos humanos colombiano Pablo de Greiff y la abogada india Vrinda Grover, acompañan al magistrado Mose. La violencia extrema e irresistible de la guerra ha hecho que muchos se pronuncien por la pazinmediata; la cual no quieren aprovechar los directivos del gobierno de Rusia por no quererdevolver los territorios ocupados a Ucrania y regresar a la línea fronteriza aprobada por la Unión Soviética y oficialmente heredada por la Federación de Rusia y reafirmada en el Memorándum de Budapest, de 1994.

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha abogado por seguir apoyando militarmente a Ucrania desde la UE para poner fin a la guerra con Rusia y manifestó en la conferencia inaugural del XXX Curso Internacional de Defensa, organizado por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza. El Jefe de la diplomacia europea ha dejado claro, como muchos de los países occidentales(Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, la UE) que buscan una victoria militar en Ucrania. “La victoria de Ucrania en la guerra es el reto número uno de la diplomacia exterior de la UniónEuropea”, declaró Borrell.

El diplomático Josep Borrell sabe a ciencia cierta que el régimen cubano es una tiraníatotalitaria comunista, que ha creado un estado policial y delictivo; que su población estásujeta al terror de estado y el adoctrinamiento intelectual y escolar y tiene un sistema vigilancia a la ciudadanía al estilo del nazismo alemán y, aún así, Borrell apoya a la tiranía de Castro Díaz-Canel en el ocultamiento de la participación directa gubernamental con lapresencia de tropas mercenarias revolucionarias cubanas en la guerra ilegítima de Rusia en Ucrania.

El mercenarismo de la revolución cubana en sostén a Rusia putinista en detrimento de la soberanía del pueblo de ucraniano, es también en la diplomacia de guerra, en la esfera internacional, la propaganda de difamación y desinformación por todos los medios informativos y las redes de Internet e incluso ofreció su territorio para tratados militares y la instalación de cohetes nucleares ofensivos y tácticos rusos.

En Ucrania, un equipo de patriotas de la resistencia cibernética ucraniana reveló informaciónsecreta del Ejército ruso en Tula, donde había contratado personal cubano con residencia en Cuba. Mostraron en la palestra pública las identidades y fotos de 189 mercenarios revolucionarios cubanos que junto al Ejército de Moscú participan en la invasión ilegal a Ucrania (7 de septiembre de 2023).

Del mismo modo, "un oficial de rango superior del Ejército de Moscú aseguró que hay batallones de extranjeros, incluyendo cubanos involucrados en el conflicto y bajo contrato del Ministerio de Defensa”, según el diario independiente The Moscu Times. La agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti enunció sobre un diplomático cubano: “No tenemos nada en contra de los cubanos que quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso. Pero nos oponemos a la ilegalidad y estas operaciones no están dentro del marco legal”, afirmó el jueves, 14 de septiembre de 2023, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Cuba en Moscú Julio Antonio Garmendía Peña.

Los oídos insensibles de Josep Borrell lo llevan a la terquedad a semejanza de la posiciónfanática del terrorismo islámico. Borrell favorece a la dictadura cubana con la financiación, la entrega de recursos materiales y de represión; aun, cuando los parlamentarios de la Eurocámara han condenado la actitud de la UE con sendas resoluciones de la activación pronta del Artículo 85 del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba y la complicidad irrebatible de Cuba con Rusia en la guerra contra Ucrania.