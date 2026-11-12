Devuélvale su medalla del Premio Nobel

Acción Democrática, AD o El Glorioso Partido del Pueblo Venezolano, como algunos nos empeñamos en seguirlo denominando era —y esperamos que siga siendo— una agrupación política en la que, ocasionalmente las divergencias internas se ventilaban mediante métodos no muy democráticos que se diga.

En aquella oportunidad, la sangre había llegado al río. Todo a causa de las pugnas entre los integrantes del poderoso Buró Sindical, por lo que para zanjar lo que parecía irreconciliable, se convocó de emergencia a una asamblea, presidida, nada más y nadie menos, que por el presidente de AD, doctor Gonzalo Barrios, decentísimo dirigente, culto, austero, poseedor de la ironía más fina, capaz de resolver los asuntos más peliagudos.

En tales deliberaciones llovieron las acusaciones de trampas en las más recientes votaciones para elegir los directivos del Buró en referencia y cuando todo presagiaba una nueva riña tumultuaria terció el doctor Barrios:

—Compañeras y compañeros: En Acción Democrática no hay ni adecas ni adecos que hagan trampas. Lo que existe en AD, son adecas y adecos “que se dejan” hacer trampas en nuestras elecciones internas.

María Corina Machado, que ni es, ni ha sido adeca, pero bien ha podido serlo, “no se deja” en cuestiones electorales. Lo demostró, junto a Edmundo González, códigos QR en mano, el 28 de julio de 2024 por la noche.

Me venían a la memoria tales episodios, ahora que el lunes de la presente semana, el señor presidente de Estados Unidos de América denunció en su cuenta de la red social “Truth” haber sido víctima de un enésimo fraude electoral, en esta ocasión, en las llamadas votaciones del medio término, que acabaron en goleada contra el Partido Republicano.

—¿De verdad alguien cree que estas elecciones fueron honestas? –expresó al pie de la letra el polémico Primer Mandatario— ¿Cómo pudieron equivocarse de tal manera las encuestas? Algunas votaciones anticipadas fueron tan masivas que era imposible ganar, sin importar cuánta gente fuera a votar ¡Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!”

Quiere decir que, pese a los millares de agentes del FBI, de la CIA, la DEA, de la Oficina de Alcohol, Tabaco Armas de Fuego y Explosivos; del DHS, del ICE, del USSS, los de la Guardia Costera, de la Guardia Nacional; de los cazas aéreos más letales y difíciles de detectar, de quinta y hasta sexta generación; con todo y la astucia del actual Secretario de Guerra, para quien el conflicto contra Irán era cuestión de un fin de semana, con todo y tamaño arsenal, el llamado Hombre más Poderoso del Mundo, ha sido víctima, otra vez, de un mega montaje electoral y en cámara lenta, porque si nos atenemos a sus acusaciones el pretendido escamoteo de boletas de votación no fue cosa de horas, ni siquiera de un solo día, sino de semanas, meses y hasta años de maduración.

Y yo, que tenía al susodicho, como un octogenario dinámico, sagaz, long hitter en el golf, pendenciero, bailarín —aunque de muy escasas dotes para la danza– con ínfulas de galán, embustero y más bien tramposillo. Pero ocurre que ahora, el hombre nos ha resultado un inocente abuelito, presa fácil de las trapacerías más burdas de los socialistas, comunistas, izquierdistas, progresistas, globalistas y toda especie de bichos de uña.

Ni siquiera el implacable, con los más vulnerables, Stephan Miller, fue capaz de sacarle las castañas del fuego, al indefenso ancianito en este nuevo lance contra la voluntad popular. Tanto, que ni un solo hispano, afroamericano, asiático o inmigrante supuestamente ilegal, fue apresado manos en la masa manipulando alguna máquina de votación.

Cuando Boabdil el último sultán nazarí del Reino de Granada rompió a llorar porque veía la Alhambra, por última vez, su madre Alexia, lo reprendió con la célebre frase: “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”.

El doctor Barrios, hubiese reconvenido al gemebundo de ahora, incapaz de asumir las culpas propias con su no menos admonitorio: “A Ud. no le hicieron fraude: usted, simplemente “se deja”, que lo defrauden.

La mismísima María Corina galardonada, entre otros méritos por la bravura con la que defendió las referidas votaciones del 28 de julio se limitaría a un condescendiente: “¡Señor, devuélvame la medalla de oro macizo del Premio Nobel que en mala hora le regalé! No sea cosa que después, me salga con el cuento que, también, se la robaron igual que unas elecciones”.

@omarestacio