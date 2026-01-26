El bolero como género musical es una expresión de la vida. Por eso nunca pasará de moda. Ahora mismo muchos están viviendo su drama. Viendo y oyendo a muchos apologistas del régimen chavomadurista, el Prometeo que alimenta con su fuego la oquedad de sus mentes, o cuando ven la aparición de un nuevo liderazgo en el horizonte político venezolano, podemos apreciar su estado mental, que cómo el viejo bolero se llena de ansiedad, angustia y desesperación.

El Dr. Alfonso Ávila Mayor define muy bien el estado de crispación de quienes ven muy cercano el agotamiento de las mieles del poder. Se apodera de ellos el Complejo de Prometeo que según dice el autor citado “es la situación de conflicto existencial no resuelto por el ser humano y la cual es sustituida por un estado anímico alterado por el miedo y caracterizada por grados variables de ansiedad y angustia que al permanecer sin solución pueden alcanzar en grado último la desesperación”.

Es comprensible el suplicio existencial de quienes parecen sombras con caricaturas de hombres. De quienes no tienen vida propia porque están reptando sobre su única y última posibilidad. Los incondicionales que junto a los lamebotas oportunistas critican la pluralidad que se observa en la oposición, como si eso no fuera la clara expresión del espíritu democrático. Prefieren el latiguillo del amo antes que asumir la responsabilidad de su propia libertad.

La espera de un Hércules ausente les tiene alterado su equilibrio emocional, por eso nunca como ahora cobra vigencia aquella sentencia anónima según la cual cuanto más vacía está la carreta mayor es el ruido que hace. Nosotros, los demócratas seguimos como la lluvia que con serenidad llega profundamente a las raíces, nutriendo, creciendo y fortaleciendo el árbol de la unidad.

Se quiere imponer un modelo de vida extraído de viejos folletos sin reparar en el tiempo transcurrido, sin analizar las nuevas realidades planetarias, ni el cambio de las características culturales de nuestra nación. Más grave aún resulta el tiempo y las oportunidades perdidas por varias generaciones de venezolanos por el afán de unos cuantos de imponer el delirante y fantasioso, pero peligroso recetario del marxismo leninismo.

La erótica del poder se ha apoderado de la mente de un grupo de violentos, feroces y voraces que los hace creerse amos de la comarca, linderos que han ido extendiendo, cual animales, con el producto de su micción. Se quiere así eliminar las figuras de gobernadores y alcaldes, y si los dejamos, la participación del pueblo en la escogencia de sus dirigentes.

En lo económico lo que se quiere es constitucionalizar las arbitrariedades contra la propiedad privada de los sectores productivos, traspasar la propiedad privada sobre los medios de producción al Estado y una confiscación generalizada que ha hecho exclamar a Lula, con razón, que “cuando un dirigente político comienza a pensar que es imprescindible, que es insustituible, comienza a nacer un dictadorziño. ” Claro, si nosotros se lo permitimos. www.venamerica.org.

Neuro Villalobos*

*Director de VenAmérica