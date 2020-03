El deporte, que es lo nuestro, sufre las consecuencias y pareciera que por un tiempo tendremos que convivir con estadio vacíos, con torneos interrumpidos y algunos finalizados forzosamente.

Duele ver estadios con partidos importantes en donde todo se escucha y en donde parece que ganan los fantasmas. A esta hora el virus ya es pandemia por la forma como se extendió en los continentes de la tierra y solo queda tomar decisiones adecuadas desde las cúpulas de poder y atenderlas desde la vereda de los gobernados.

Cada país esta tomando decisiones. Estados Unidos cierra sus cielos a Europa, excepto a Inglaterra por 30 interminables días en lo que parece hasta ahora ser la más drástica decisión en la pelea contra el virus. Las concentraciones publicas se prohíben en casi toda Europa y en Italia es casi un toque de queda con un país en cuarentena.

A todo esto, el fútbol se nos va. La UEFA aplazó la Eurocopa al 2021, se aplazó la Champions (algo impensado desde el rigor disciplinario de la UEFA), juegos de la Europa League y el cierre de algunos aeropuertos impide los desplazamientos de los equipos en plena competencia. Todas las ligas del mundo, torneos, competiciones suspendieron sus eventos paras varias semanas, hasta meses.

La lista de eventos que se suspenden o se aplazan es ya interminable y las contamos por cientos en todos los deportes y por ello es que no se explica la absurda postura del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador local de los Olímpicos de Tokio. Aún con la secuela de la tragedia nuclear de Fukushima que los nipones han querido ocultar a costa de exponer vidas tratando de maquillar la zona, quieren utilizar los Juegos Olímpicos con el tema de la reconstrucción a cualquier precio.

Igual desde la cúpula de poder del COI, su presidente Thomas Bach se empecina en celebrar los juegos a pesar de las evidencias que hora tras hora van mostrando el desafortunado crecimiento por países del virus.

Los intereses económicos del COI (como siempre ha sido) están por encima de la salud del planeta. La Organización Mundial de la Salud ya lo advirtió, pero desde las cómodas suites de los dirigentes del COI todo es cuestión de esperar. Ojalá me equivoque y el señor Bach tenga la razón. Nunca me sentiría más feliz de equivocarme, pero es que a estos dirigentes del fútbol y del deporte cada vez les creo menos. No solo viven metiendo la pata, sino que, de paso, también meten la mano.

Ahora es cuando más unidos debemos estar. Acatemos las indicaciones de quienes saben y dirigen, pensemos en plural, seamos colectivos y si bien se nos cierran opciones de poder hablar sobre deporte, pensemos que tenemos la más clara oportunidad de transmitir mensajes y ser los periodistas en esencia para lo que nos preparamos. Es hora de pensar en todos y quizá cierro este escrito parafraseando a Jorge Valdano: "El fútbol es los más importante de los menos importante".