El salto misilístico iraní: de la hipótesis al hecho operativo

La expansión del alcance misilístico iraní es una variable que redefine el perímetro operativo de la guerra moderna en Eurasia. Durante años, el supuesto dominante ubicaba el techo funcional de Irán en torno a los 2.000 kilómetros. Ese rango alcanzaba para cubrir Israel , el Golfo, bases estadounidenses en la región y partes del sudeste europeo. Ese mapa implicaba una amenaza concentrada, contenida dentro de un teatro relativamente previsible.

Ese día, Irán lanzó al menos un misil contra Diego García, la base conjunta EE.UU.-Reino Unido en el océano Índico, a aproximadamente 3.800 kilómetros de territorio iraní. Si bien el lanzamiento no alcanzó su objetivo ya que uno de los proyectiles falló en vuelo y el otro fue interceptado, el resultado táctico es secundario. Lo que importa es la demostración operativa porque Irán disparó a 4.000 kilómetros. Eso no había ocurrido antes en la historia de su programa misilístico.

La pregunta ya no es si la capacidad existe. Es qué tecnología la habilitó y cuánto cuesta reproducirla.

Para entender por qué esto importa, hay que bajar a la física básica del misil. Todo cohete está definido por tres variables en tensión: alcance, carga útil y precisión. A mayor alcance, menor carga útil. A menor carga, mayor alcance potencial; y esa relación no es negociable. Por eso, cuando un país extiende su alcance, no necesariamente aumenta su capacidad destructiva directa en el mismo grado. Lo que sí hace es expandir su radio de influencia.

Ese radio es lo que cambia el tablero, porque con un alcance cercano a los 4.000 kilómetros, el perímetro teórico de amenaza deja de ser regional y pasa a ser continental. Gran parte de Europa entra en el círculo como blanco posible, aunque no garantizado. Esa distinción es clave, ya que la posibilidad es suficiente para alterar la planificación militar, el despliegue de defensas y el cálculo político. No hace falta demostrar precisión quirúrgica para generar disuasión, con sólo alcanzar ya se modifica el comportamiento del adversario.

El concepto central es la disuasión por alcance. Y la cuestión no está en destruir objetivos con eficiencia máxima, sino en obligar a que más actores te incluyan en sus ecuaciones de riesgo.

El salto del 21 de marzo no surgió de la nada, tiene una genealogía política y técnica precisa.

En octubre de 2025, un legislador iraní reveló que el líder supremo Jameneí había eliminado el techo de 2.200 kilómetros que regía el programa misilístico desde 2015. A partir de ese momento, Irán quedó habilitado para desarrollar misiles de cualquier alcance que considerara necesario. Ese antecedente político es el umbral real del cambio. La prueba de Diego García no fue una improvisación táctica, sino la expresión operativa de una decisión estratégica tomada meses antes.

La tecnología empleada también requiere atención específica. Según análisis del exjefe de defensa antiaérea las fuerzas de defensa israelíes (IDF), el lanzamiento habría implicado un proceso bifásico similar al de puesta en órbita de satélites, con una primera etapa que propulsa el misil fuera de la atmósfera y una segunda que lo guía hacia el blanco en fase de reentrada. Esta arquitectura es una tecnología multietapa con implicancias directas para el desarrollo eventual de misiles intercontinentales. Los candidatos técnicos más mencionados son una variante modificada del Khorramshahr-4 con carga útil reducida, o derivados de la familia R-27, cuya mayor ligereza permite la extensión del rango con la misma energía de propulsión.

No puede descartarse tampoco la variable norcoreana. Kim Jong-un opera bajo un tratado de alianza con Rusia y demostró disposición a transferir tecnología misilística a actores regionales cuando el cálculo político lo favorece. Si el vector empleado el 21 de marzo tiene componentes o diseño de origen norcoreanos, el potencial de producción en serie, sostenibilidad logística y atribución cambia. Un programa iraní autónomo y un programa iraní con transferencia tecnológica norcoreana no son equivalentes desde el punto de vista de la velocidad de escala.

Estados Unidos enfrenta un problema de arquitectura. Su defensa antimisiles está diseñada en capas con interceptores de gran altitud, sistemas terminales y cobertura naval. Este sistema funciona bien frente a amenazas acotadas o salvas limitadas. El problema aparece cuando se combinan tres factores como saturación, bajo costo del atacante y dispersión geográfica de los blancos. Interceptar un misil caro es viable, sin embargo, alcanzar decenas o cientos en múltiples frentes empieza a ser un problema industrial, no solo militar.

El costo de defensa supera al costo de ataque. Israel, por su parte, desarrolló una arquitectura más densa y adaptada a distancias cortas. Su ventaja es la integración y la experiencia operativa, sin embargo, su limitación es el tiempo. La proximidad geográfica reduce el margen de reacción y un misil de mayor alcance no necesariamente le agrega más riesgo directo que el actual, aunque sí introduce vectores más complejos y trayectorias exoatmosféricas que complican la intercepción en fase ascendente.

Europa queda en el medio de esta transformación, pero no de manera uniforme. Alemania desplegó baterías Arrow-3 operativas en la segunda mitad de 2025. Es la única cobertura exoatmosférica dedicada en suelo europeo. El resto del continente depende de activos navales con capacidad SM-3 y de una integración OTAN que es insuficiente ante ataques de saturación o largo alcance. La diferencia entre “Europa” como concepto geopolítico y el estado real de su defensa antimisiles por países es analíticamente relevante, y la cobertura es fragmentada, desigual y diseñada para amenazas anteriores a esta demostración.

El caso de Noruega ilustra el punto estructural por implicancia sistémica. Este país es un proveedor central de gas para Europa. Un ataque contra su infraestructura no sería un evento táctico, sino un shock energético con efectos inmediatos en precios, suministro y estabilidad industrial. Así, la diferencia con el Golfo es el marco institucional. Noruega es parte del ecosistema estratégico occidental, por lo tanto, un ataque ahí no se procesa como un incidente regional.

El salto de Irán no está en reemplazar su arsenal existente, sino en superponer capas nuevas sobre él. Mantiene misiles de corto y medio alcance para saturación regional y suma vectores más largos para presión estratégica. Es una combinación eficiente, sin precisión absoluta, pero con volumen, alcance y ambigüedad.

Ambigüedad es una palabra clave. Nadie fuera del círculo interno iraní sabe con certeza cuántos de estos misiles de largo alcance existen, qué tasa de éxito real tienen bajo condiciones operativas repetidas, o cuántos pueden lanzar de manera sostenida. Esa opacidad es funcional y obliga al adversario a prepararse para el peor escenario razonable. En defensa, se planifica por riesgo, no por promedio.

Lo que el 21 de marzo demostró es que el riesgo cambió de categoría. Ya no es el peligro de un actor regional con alcance contenido, sino el de un actor con capacidad tecnológica multietapa en proceso de consolidación, con decisión política de usarla y con un teatro de operaciones que ahora incluye estructuralmente a Europa.

La pregunta que queda abierta es a qué velocidad escala, en qué condiciones se replica y qué actores externos, como Pyongyang, Moscú o Beijing; tienen interés en que ese proceso se acelere.

Esa respuesta definirá el mapa estratégico del próximo ciclo.

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