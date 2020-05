El Yaque pueblo de campeones no es sólo la historia de cuatro talentos venezolanos del windsurf sino de la Venezuela generosa y abundante que va por las venas de cada venezolano. Comencé a ver este trabajo bien dirigido por Javier Chuecos, pensando que era un sencillo videoclip playero; me percato que tiene una duración casi de hora y media, por lo cual me dije, veo el comienzo y lo termino después. Imposible. No pude despegarme de la pantalla.