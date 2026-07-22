miércoles 22  de  julio 2026
OPINIÓN

Estratégica reunión une las democracias contra el resurgimiento del terrorismo político y señala a Irán y Cuba

El terrorismo es “la dominación por el terror”; el terror es “el miedo muy intenso, la exacerbación del miedo”

Carlos Sánchez Berzain

Carlos Sánchez Berzain

Diario las Américas | CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
Por CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN

A iniciativa del secretario de Estado de Estados de Estados Unidos se ha realizado este 16 de julio en Washington DC la “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, con la participación de más de 60 países del mundo. Su importancia estratégica está dada por el reconocimiento de la amenaza trasnacional y el inicio de la reconstrucción la arquitectura antiterrorista de las democracias para afrontar unidos la amenaza.

El terrorismo es “la dominación por el terror”; el terror es “el miedo muy intenso, la exacerbación del miedo”; “la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. El terrorismo político es “un tipo de violencia premeditada con la actuación de bandas organizadas que reiteradamente pretende crear alarma social con fines políticos”. El terrorismo es “delito contra la seguridad pública consistente en la comisión de actos de violencia calificados por el medio empleado, con el propósito de turbar el orden, atemorizar a la sociedad o a ciertos grupos o realizar venganzas o represalias, para desintegrar el régimen político y social”.

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La violencia para infundir terror y la pretensión de desintegrar el sistema político y social son delitos contra la libertad y la democracia en el marco del sistema internacional fundado en el respeto a los derechos humanos y en el sistema interamericano que reconoce la democracia como “el derecho de los pueblos que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender”. Los terroristas son criminales y en muchos casos de lesa humanidad.

El secretario Marco Rubio afirmó que: “Cada uno de nuestros amigos aquí de las naciones del hemisferio occidental recuerda las décadas de secuestros, bombardeos, asesinatos y ejecuciones, el terror violento de los Tupamaros, de los Montoneros, de las FARC, del ELN…el salvajismo inhumano de Sendero Luminoso de Perú, los fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas de Perú, asesinando a machetazos a mujeres embarazadas y bebés recién nacidos. ¿Recuerdan las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campos terroristas de Castro? Eso es el izquierdismo radical. Puede adoptar diversas consignas e ideologías según el lugar y el momento; pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma”.

Reconociendo la transnacionalización del crimen citó casos de terrorismo en todo el mundo y agregó que: “nos enfrentamos a una amenaza internacional... a una amenaza transnacional. No se trata de células aisladas e independientes, sino de redes interconectadas. No reconocen nuestras fronteras; de hecho, ni siquiera creen en el concepto de Estado-nación. Se coordinan, se comunican, viajan, se entrenan y actúan conjuntamente, compartiendo la misma infraestructura, los mismos enemigos y la misma misión”.

Por medio de Rubio, Estados Unidos ha señalado directamente a las dictaduras de Irán y Cuba expresando que los terroristas “colaboran con Estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes iraníes interpuestas -vinculadas cada vez más estrechamente a grupos militantes de izquierda en todo el mundo-. La extensa red de inteligencia e ideología del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país (EEUU) y en nuestro hemisferio (las Américas), y sigue estando indisolublemente ligada a grupos y movimientos de extrema izquierda en Occidente y más allá de sus fronteras”.

La estrategia planteada por Estados Unidos mediante el secretario Rubio fue fundamentada por Stephen Miller Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional, por el secretario del Tesoro Scott Besset, con el director del FBI Kash Patel, la secretaria de Educación Linda McMahon. Miller afirmó que: “uno de los rasgos distintivos de la violencia y el terrorismo de izquierda es su invocación -totalmente artificiosa y deshonesta- de las libertades civiles con el fin de escudar su propia violencia. Es la táctica que la izquierda emplea siempre para intentar protegerse de las sanciones penales. Resulta esencial que tengamos la sabiduría y la firmeza necesarias para comprender que tales alegatos deben caer en saco roto”.

Destacando la urgencia la unión de las democracias para reconstruir la arquitectura antiterrorista Rubio destalló la alarmante realidad de que “Los terroristas de extrema izquierda actuales pueden recaudar fondos en un país, alojar sus comunicaciones en un segundo, recibir entrenamiento en un tercero, reclutar militantes en un cuarto y, finalmente, atacar juntos un objetivo en un quinto país”.

Con esta reunión, Estados Unidos y más de 60 democracias de la región y del mundo han señalado como terroristas a las dictaduras de Irán y Cuba, esta última con su estructura del socialismo del siglo 21 o castrochavismo que es el mascaron político de izquierda. No deja de llamar la atención la inasistencia de los gobiernos para dictatoriales de Brasil (fundador y operador del Foro de Sao Paolo con Lula) y de México, ambos defensores de la dictadura de Cuba y parte del socialismo del siglo 21.

Vivimos el cambio geopolítico global que reconoce la realidad objetiva, llama los crímenes por su nombre, plantea y lidera estrategias concretas para la defensa de la libertad y la democracia de los pueblos.

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