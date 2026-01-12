La Esperanza de la transición

El 3 de enero pasado se dio un paso fundamental para la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela . La cabeza del régimen de oprobio, que había violentado la voluntad soberana del pueblo venezolano al usurpar la presidencia de la República, ahora enfrenta cargos judiciales en un tribunal del estado de Nueva York , en un proceso que seguramente hará justicia y originará importantes revelaciones en distintos órdenes.

Nuestras organizaciones apoyaron sin reservas desde la diáspora, bajo el liderazgo de María Corina Machado, el proceso pacífico y electoral que dio como ganador en las elecciones de julio de 2024 a Edmundo González Urrutia. La usurpación de Maduro clausuró en la práctica la ruta electoral e indujo al liderazgo legítimo de la nación a pensar que no era posible superar el secuestro de nuestro país, sin recurrir al apoyo explícito de los Estados Unidos y de otras democracias occidentales. El resultado de esta alianza fue la operación de extracción de Maduro y su esposa, que no puede ser vista como una acción militar contra Venezuela, sino como una operación dirigida a hacer justicia y debilitar el control sobre nuestro país del narco régimen criminal, en asociación con potencias enemigas de las democracias occidentales, un hecho que creaba y crea una seria inestabilidad geopolítica.

La captura de Maduro no significa el fin del narco régimen, si bien es un comienzo altamente esperanzador. Venezuela ha entrado en una encrucijada de transición, cargada de esa mezcla rara de ilusión e incertidumbre; se abre al mismo tiempo una ventana de esperanza y oportunidades, que estamos obligados a promover desde la diáspora, motivando el apoyo y la armonía entre los responsables de tan delicada misión, comenzando por reconocer el liderazgo legítimo de la nación, encabezado por Edmundo González y María Corina Machado, y la palabra de los Estados Unidos de no arriesgar el manejo de la transición de manera violenta y caótica, que se pueda traducir en eventos que no favorezcan el objetivo final.

Ello ha conducido al hecho inesperado y estratégico del reconocimiento a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, bajo la entendida tutela del Presidente Donald Trump y del equipo liderado por el Secretario de Estado Marco Rubio. Una realidad política y militar con la que tenemos que convivir, en el camino por restablecer la paz y la vigencia de la Constitución. En tal sentido, nuestra tarea más urgente debe centrarse en hacernos visibles y útiles, diseñando planes y esquemas de cooperación y trabajo conjunto en los diferentes ámbitos, especialmente en el sector petrolero, cuyo desarrollo requiere de confianza, tecnología, inversiones y de la seguridad jurídica que ofrece la democracia. Debemos asumir con responsabilidad nuestro lugar en el proceso de transición como socios confiables en una alianza estratégica con los Estados Unidos. Ratificando así que los venezolanos construimos un país funcional y estamos en capacidad de volver a hacerlo.

Una tarea impostergable es la liberación sin condiciones de los presos políticos, el cese de la persecución y amedrentamiento de la ciudadanía, así como el inmediato desmantelamiento de los órganos de represión y tortura, particularmente del SEBIN y la DGCIM, elementos vitales para la transición pacífica, conjuntamente con el levantamiento de la censura al periodismo libre y a los medios de comunicación, requisito fundamental para la paz democrática.

Hoy, la invitación es a navegar estas aguas turbulentas con esperanza y el orgullo de saber que se tiene la mejor gente y los planes para refundar la nación. Nadie camina solo; la ruta hacia la libertad se construye en unidad y con nuevas alianzas, con empatía y con la convicción de que, bajo el apoyo de aliados estratégicos, Venezuela recuperará su lugar en el mundo. La esperanza ya no es un deseo, es un plan en marcha que requiere del compromiso de cada venezolano para hacerse realidad. www.venamerica.org.

*Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo y VenAmérica