La Esquinita de Reme

*Uno de los mayores escándalos por corrupción en España arrojó esta semana con la condena de 19 líderes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo líder, Pedro Sánchez, se ha unido a los comunistas de Pablo Iglesias (Podemos) para gobernar. La corrupción se produjo en Andalucía donde gobernaron los socialistas por 36 años. ¡Un escándalo de proporciones gigantescas!

*Después que varios expertos opinaron que Epstein no se había suicidado, sino que “le habían modificado la salud”, el FBI entró en el caso y detuvieron a los dos guardias que estaban supuestamente vigilándolo. Epstein seguirá siendo noticia. La TV nacional ahora se entretiene con entrevistas con el príncipe Andrew del Reino Unido, que viajó una vez a la famosa isla de Epstein y se han olvidado de Bill Clinton viajó allí varias veces.

*La extraordinaria labor realizada por los congresistas republicanos durante la audiencia de impeachment es digna de felicitación. Una mención especial para Devin Nunes, Jim Jordan, Elise Stefanik, Mike Conaway, Mike Turner, John Ratcliffe y otros. Excelente trabajo, bajo las circunstancias más difíciles. Esas audiencias parecían haber sido hechas en la Unión Soviética y no en USA. Es un espectáculo que tiene disgustados hasta a muchos demócratas.

*Varios maratónicos días de interrogaciones, bajo la dirección de Adam Schiff, no han podido lograr condenar al presidente Trump de delito alguno. Mientras el Congreso pierde el tiempo, nada se resuelve con el tratado USMCA que ampliaría negociaciones con los países vecinos de México y Canadá y que crearía miles de trabajos. Nada se ha logrado en tratar de reducir los precios de las medicinas, que están ahogando al pueblo estadounidense.

*El régimen dictatorial de los Ortega en Nicaragua ha recrudecido su hostigamiento contra la iglesia Católica y el pueblo nicaragüense. Atrincheradas en la Catedral de Managua se encuentran las madres de jóvenes presos. La fuerza de seguridad ha cercado el templo católico y los fieles no pueden entrar al recinto. ¡Los Ortega son una vergüenza para este hemisferio! ¡Basta ya!

*El mayor ingreso que tiene la tiranía de Cuba para continuar abusando del pueblo cubano son las remesas de los exiliados y lo que perciben por el programa de médicos esclavos. Este último renglón se les ha reducido con la suspensión del mismo por varios países: el primero Brasil y el último en Bolivia.

*Chris Wallace ha tenido un cambio de 180 grados y la estrella de Fox se ha convertido en un verdadero liberal. Su ataque a Steve Scalise en su programa dominical hizo abrir los ojos a muchos que todavía no entendían la dimensión de su problema. Scalise, el líder del Congreso republicano, que casi pierde la vida durante un atentado en un juego de pelota, fue vapuleado por Wallace. ¡Inmerecido!

*Kamala Harris acusa al racismo por impedir a una mujer de color triunfar en la aspiración presidencial. Un momentico Kamala, tú estás en unas primarias del Partido Demócrata. Entonces, ¿quieres decir que los de tu partido son racistas y anti mujeres?

*España, la Madre Patria, se hunde frente al pacto entre Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias, llamado “El Coletas”. España se enfrenta a un terrible desafío con el pacto de los socialistas con los peligrosos comunistas. ¡Que Dios los ayude y que España no se convierta en otra Cuba o Venezuela!

*Muchas felicidades a todos los lectores de La Esquinita el día de dar Gracias a Dios (Thanksgiving). Que lo pasen muy bien en unión de sus familiares y amigos.

*Entra un borrachito a su casa, todo manchado con pintura de labios por todo el cuello y cara y hecho un verdadero desastre. Su mujer, indignada, le pregunta: “Oye, Emeterio, ¿pero qué diablos te pasó?” Este le contesta casi cayéndose: “Mami, no me vas a creer, pero me acabo de fajar con un payaso”.