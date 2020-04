La esquinita de Reme

*Hay rumores que Neiman Marcus, J.C. Penney and Lord & Taylor están evaluando presentar bancarrota próximamente. Esto es realmente devastador para la economía. Sin embargo, todo puede cambiar en los próximos seis meses.

*El estado de Georgia anunció que abre muchos de los lugares que estaban cerrados por la pandemia. Entre ellos los muy necesarios salones de belleza, gimnasios, playas y otros lugares que habían sido cerrados.

*No hay duda que Chris Wallace se ha convertido en un anti-Trumpista notable. El pasado domingo entrevistó en su programa a Nancy Pelosi, que está momificada con una sonrisa falsa tipo Jimmy Carter. Siempre dando la oportunidad para iniciar una crítica contra Trump. Es preocupante ver que el único vehículo de comunicación que ayudaba a los republicanos ahora es 50-50, cuando todos los otros son 100-0 en contra.

*Muchos de nuestros lectores ya recibieron su cheque de estímulo económico de $1.200 por persona, $2,400 por parejas y $500 por cada hijo menor que reportan anualmente en su declaración de impuestos. Hay que aclarar que no hay que devolver el dinero del estímulo, no se trata de un adelanto y no hay que reportarlo como entrada económica cuando realice la declaración de impuestos de 2020.

*Liz Cheney, una de las más brillantes congresistas republicanas, que representa a Wyoming en la Cámara Baja, envió un mensaje a Nancy Pelosi pidiéndole que dejara de jugar a la política en estos graves momentos para el país y que se reincorpore a su trabajo que hay mucho que hacer. ¡Bien por Liz!

*Otros cinco millones de ciudadanos solicitaron beneficios del desempleo la semana pasada, subiendo a 22 millones el número total de desempleados hasta la fecha. Gracias a Dios que la economía en Estados Unidos estaba en su mejor momento. Los chinos han desatado una guerra contra nuestro país que tenemos que ganar por el beneficio de todos.

*La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, está haciendo lo que le da la gana en su estado y ha tomado medidas tan ridículas que ha levantado serias protestas entre la población. Hay miles de personas opuestas a ella y un "recall" está actualmente en vigor. Sin embargo, los demócratas la tienen en la lista de los posibles candidatos a la vicepresidencia para acompañar a Magoo Biden.

*Las ventas en los supermercados han subido en el último mes y muchos establecimientos no dan abasto con la cantidad de público que atienden diariamente. Todos buscan más empleados para poder atender la afluencia de compradores a todas horas del día. Publix, Winn Dixie, Senado's, Tropical, Milan's y los demás están rompiendo todos sus récords anteriores. Todas estas tiendas siguen buscando nuevos empleados, que unidos a los 50.000 que busca Walmart son un alivio en esta deteriorada economía.

*En los años 1980 y 1990 la figura más importante en la escena culinaria de New York era Siro Maccioni, el propietario del restaurante Le Cirque que se convirtió en la joya de la comida francesa en la capital del mundo. Maccioni acaba de fallecer en Montecatini, en Italia, a la edad de 88 años. Sus múltiples restaurantes eran atendidos por sus hijos Mario, Marco y Mauro. Cuando la comida francesa era la más popular Le Cirque se popularizó por tener las mejores costillas de cordero, pato a la naranja y creme brûlée. ¡Una leyenda!

*Le pregunta María de Los Ángeles a su abogado el Dr. Tobías Martínez. Doctor: “¿En la cuarentena estoy obligada a cocinar y darle de comer a mi esposo?” Le responde el letrado: “De conformidad con la convención de Ginebra todo prisionero tiene derecho a ser alimentado”.