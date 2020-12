La Esquinita de Reme

*Los RINO que se opusieron a Trump y apoyaron a Biden han sido totalmente ignorados, hasta ahora, por el equipo de transición de Biden. De risa es aquellos que se prestaron para hacer alardes antitrumpistas y ganaron “sus chavos” hablando mal del Donald todo el tiempo. ¿De quién van a hablar mal el año próximo? Si lo hacen de DeSantis o Marco Rubio lo que van a recibir es una sonada trompetilla porque se vendieron de antitrumpistas y eran tremendos antirepublicanos. ¡No pasarán!

*Mark Zuckerberg, Facebook, donó más de $500 millones para combatir a Trump en las elecciones presidenciales, creando una verdadera interferencia electoral. Facebook ha demostrado su animosidad hacia los conservadores.

*Es impresionante ver como la famosa “Dra” Jill Biden se “posesiona” de Joe en todas las entrevistas y lo controla cuando habla. Hay rumores que ella lo obligó a aspirar a la presidencia. Ahora tiene que hacer la labor de manejadora. Mientras tanto, Kamala disfruta las investigaciones a Hunter porque esto la acerca más a lo que ella, Obama, Michelle y los socialistas desean.

*Bill de Blasio, el peor alcalde que ha tenido la ciudad de New York, declaró que su trabajo “era hacer una redistribución de las riquezas de los ciudadanos de New York”. Puro comunismo en el centro de la capital del mundo. ¡Qué horror!

*Todos los años la prestigiosa revista Wine Spectator pública la lista de los 100 mejores vinos del año. En el 2020 un vino español de la Rioja: Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010 de la Bodega Marqués de Murrieta, obtuvo el primer lugar. ¡España triunfando en vinos de nuevo!

*Hay más de 800.000 firmas de ciudadanos californianos para llevar a las urnas la destitución del gobernador Gavin Newsome, que tan mal trabajo ha realizado. Tanto Newt Gingrich como Mike Huckabee están apoyando el esfuerzo. Newsome creó una crisis y el pueblo ya se aburrió.

*Frases famosas: “Los comunistas son las personas que han leído el libro de Karl Marx. Los anti-comunistas son las personas que entendieron el libro”, dicho por el presidente Ronald Reagan.

*Pete Buttigieg, un oscuro alcalde de un pequeño pueblo de Indiana, que tuvo la idea de postularse para presidente de los Estados Unidos, acaba de ser nominado a secretario de Transporte. Este no es el único caso de una nominación a un puesto donde el nombrado no tiene experiencia alguna. Xavier Becerra no sabe nada de temas médicos o de salud y es nominado como secretario de Salud, con control de la pandemia y otros temas médicos. ¡De película!

*Susan Rice vuelve a la Casa Blanca como la persona a cargo de la política doméstica. En esa posición no se requiere confirmación del Senado, la cual le hubiese sido difícil conseguir si la hubiesen nombrado secretaria de Estado. Pero es interesante que con su experiencia internacional haya sido nombrada para algo doméstico, de lo cual sabe lo mismo que Rodolfo o Machito (de los Villalobos).

*El legendario Club 21 de New York anunció que cerraba sus puertas permanentemente, después de más de 90 años de excelente servicio y calidad. Lugar visitado por presidentes y dignatarios de naciones amigas y no tanto. Un lugar famoso que los neoyorquinos con capacidad económica disfrutaban.

*Otra importante empresa de Silicón Valley se va de California para Texas. Se trata de Oracle. ¡Impresionante!

*Desde hace años estamos oyendo que se necesita limitar los mandatos en el Congreso. No era partidaria de esto porque la experiencia es necesaria pero los excesos son malos. Dianne Feinstein (D) con 88 años lleva 36 en el Senado. Chuck Schumer (D) 24 años en el Senado, Chuck Grassley (R) con 40 de servicio, Patrick Leahy (D) 48 años de maldad ininterrumpida, Mitch McConnell (R) 36 años y Ron Wyden (D) 30 años. Tal vez tres mandatos de 6 años sería un buen límite. ¡No más!

*Nuestras felicitaciones a todos los lectores de la Esquínita ¡Felices Navidades y próspero y feliz 2021!

*Caminan Venancio y Manolo por La Coruña, en España. Le dice Venancio a su amigo: “¡Que fresca está la mañana!” “¡Sí, claro, es de hoy!”