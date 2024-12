La Esquinita de Reme

*La revista People destaca como Donald Trump Jr., quien supuestamente está comprometido con Kimberly Guilfoil (la ex de Gavin Newsom), anda cogido de manos con la socialité Bettina Anderson por Palm Beach.

*El presidente socialista de Brasil, Lula Da Silva, tuvo una hemorragia cerebral y fue operado. Al momento de escribir esta nota, permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Sirio Libanés.

*Donald Trump anunció que Alina Habba ha sido nombrada Asistente Especial de la Presidencia. Por su inteligencia y lealtad se merece el nombramiento.

*Cae en Siria el dictador socialista Bashar al-Assad. Cuando un pueblo se enoja lo suficiente no hay quien pueda pararlo. El gran amigo de los regímenes de Venezuela y Cuba huyó en el último minuto. Se ofrecieron 10 millones de dólares para quien ayudara en la captura de Bashar, pero Al-Assad ya se encuentra en Rusia con su familia. Putin les confirió el asilo en ese país. Sin embargo, dejó por detrás a sus colaboradores más cercanos. Un primo fue asesinado después de su partida.

*El Senado de Estados Unidos reportó que menos del 6% de los empleados federales se presentaban a trabajar en sus lugares habituales. Esto es una burla y no va a mantenerse ahora que Musk y Vivek van a estar a cargo del Departamento de Control de Gastos.

*El Parlamento Europeo entrega el Premio Sajarov a Maria Corina Machado y Edmundo González de Venezuela el 17 de diciembre.

*La Mercedes Benz obsequió al Papa Francisco un nuevo Papamóvil convertible. De color blanco y “con todos los hierros”. Que suerte tiene el “confundido” representante de la Iglesia católica.

*Por más de dos semanas se han visto drones volando en cuatro condados de New Jersey. Esta situación está siendo investigada exhaustivamente. ¡Muy extraño!

*Varias encuestas coinciden en el rechazo que dio el pueblo estadounidense al perdón extendido de 10 años que recibió Hunter Biden por parte de su padre. Simplemente es una forma de evitar investigaciones acerca del “relajo” de toda la familia. Desde luego, Biden alardeó que no le daría el perdón pensando que la Mala Kamala arrasaría en las elecciones, pero tuvo un rudo despertar cuando Trump ganó, no solamente los colegios electorales, sino también el voto popular. No quiso arriesgarse a que Hunter quedara a merced del Donald.

*Kamala Harris salió debajo de una piedra para reunirse con el Black Caucus en DC. Interesante ver como venía con un nuevo acento muy diferente del utilizado durante la campaña, mujer falsa que no creo vuelva a querer ser presidente.

*Daniel Penny, el héroe del metro de New York, fue finalmente exonerado y declarado inocente por un jurado de Manhattan después que el juez hizo lo posible y lo imposible para que lo encontraran culpable. ¡Los juicios en Manhattan son alucinantes!

*Un terremoto sacudió la parte Norte de California con intensidad de 7 en la escala Richter. Afortunadamente los tsunamis que se esperaban entre California y Oregón no se produjeron.

*Mónica Crowley ha sido nombrada Asistente del Departamento de Estado y Jefa de Protocolo. Mónica es una persona muy preparada con un Doctorado en Política. Brillante y excelente comunicadora. En la actualidad trabaja en Fox News y es muy brillante en sus análisis.

*MSNBC ha caído un 52% en teleaudiencia después de las elecciones y CNN un 39%. Parece algo irreal pero los números no fallan. Las mentiras que ambos canales diseminaron a sus televidentes por meses han hecho que los televidentes los rechacen de plano

*Mientras el sistema de salud de Cuba está en crisis total, enviaron 199 médicos a México. Cuba está en total deterioro y el pueblo no aguanta más. Eso es el resultado de un obsoleto sistema comunista de los años de la pera.

*El por ciento de aprobación al Gabinete que ha formado Trump es altísimo y cuenta con el apoyo de una inmensa mayoría del pueblo estadounidense. Eso incluye hombres y mujeres (blancos), latinos, jóvenes y personas de la tercera edad. Por primera vez Trump tiene a los jóvenes menores de 30 años sólidamente con él. Si hace un buen trabajo, como esperamos, los demócratas no se empatan con la Casa Blanca en 10 o 20 años.

*Se produce una importante llamada telefónica: “¿Buenas tardes, hablo con el club de las menopaúsicas?”, “Sí”, ¿Puede Ud. por favor decirme que se necesita para ser socia?”, “Nada, no tenemos reglas”.