La Esquinita de Reme

*El presidente Trump impondrá un arancel de un 25% a cualquier país que compre petróleo venezolano. Esto es efectivo el 2 de abril. Los principales compradores son India y China. Veremos qué hacen.

*Christopher Landau, nombrado subsecretario de Estado para ayudar a Marco Rubio. Landau ha vivido en Venezuela y México y es altamente respetado en ambos países. Les deseamos muchos éxitos a Marco Rubio y Christopher Landau para beneficio de los Estados Unidos y los pueblos democráticos de este hemisferio.

*Israel abatió al jefe de la inteligencia de Hamás en la Franja de Gaza, Osama Tabash. Con los judíos no se juega.

*Kevin Costner, el conocido actor de Hollywood, volvió a La Habana. En esta ocasión para darle una palmadita en la barriga a Díaz Canel y recordar su visita con Bola de Churre Castro. Kevin Costner es un buen artista que ha hecho buenas películas, pero en política tiene su entendimiento en el piso. ¡Una pena porque no volveremos a verlo actuar!

*Mia Love, la primera congresista republicana negra, murió de cáncer a los 49 años en Utah. Tuvimos la oportunidad de conocerla en Miami y hacerle un almuerzo con los directores del US Cuban Democracy PAC. El agresivo cáncer en el cerebro que desarrolló no pudo ser contenido. ¡Que en paz descanse Mía Love!

*Elon Musk anunció que $330 millones en préstamos de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA) fueron dados a personas menores de 11 años. El más pequeño tenía nueve meses y recibió un préstamo de $100.000. Con un poco de burla y mucha gracia Musk dijo: “Es un bebé muy precoz. Estamos en presencia de “los robos a mano armada” más vulgares del siglo.

*La Corte Suprema de Colombia ordenó suspender el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todos sabíamos, desde el principio, que las acusaciones contra Uribe eran falsas y fabricadas para tratar de dañar la imagen de uno de los mejores presidentes que la tenido el hermano país. ¡Felicidades presidente Uribe!

*Los ataques injustificados en varios lugares del país contra Tesla en concesionarios, lugares de carga, etc., produjo tres personas encausadas como terroristas domésticos. El uso de cocteles Molotov en Las Vegas, con las consecuentes pérdidas de autos que fueron quemados, precipitaron fuertes palabras por parte de la fiscal general Pam Bondi. No se va a dejar pasar estas acciones sin tomar medidas efectivas para combatirlas.

*Esteban Bovo confirmó que dejaría la alcaldía de Hialeah para unirse a su familia en Washington DC, donde ya se encuentra su esposa. La esposa de Bovo, Viviana, es la mano derecha del secretario de Estado, Marco Rubio y ha trabajado lealmente para él durante muchos años. Le deseamos muchos éxitos al alcalde Bovo y a Viviana que siga triunfando junto al secretario Rubio.

*Walgreens ha anunciado el cierre de 1.200 tiendas a través de todo el país en el 2026. Están evitando mayores pérdidas innecesarias.

*The Villages en Florida fue seleccionada como el mejor lugar para retirarse en los Estados Unidos.

*La Reserva Federal decidió no cambiar los intereses bancarios!

*Maxine Waters es una vergüenza como congresista. Sus declaraciones son patéticas. En medio de un Gobierno que cuenta con el apoyo mayoritario de sus ciudadanos, la Waters solo habla de guerra civil. ¡Qué horror!

*El Daily Caller está preguntando si Tim Walz está en campaña presidencial para el 2028. Walz fue el candidato vicepresidencial de “la Mala Kamala” en las elecciones que acaban de producirse y su actuación fue Cantinflesca. Con candidatos como estos, los demócratas no podrán ganarle a un efectivo candidato republicano, ya sea Vance, Rubio o DeSantis.

*En mi modesta opinión, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, es la más preparada persona que ha ocupado esa posición. Brillante, rápida y con juventud y energía. ¡Extraordinaria!

* “¡Mamá! … dile a papá que me voy de casa, quiero salir cuando me dé la gana con mis amigos, beber cuando quiera, ponerme la ropa que desee, ser independiente. ¡Ser libre!”, la mamá le responde: “ ¡Espérame hija, que me cambio y me voy contigo!”