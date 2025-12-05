viernes 5  de  diciembre 2025
OPINIÓN

La Esquinita de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg
Diario las Américas | REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

*La Junta de Trustees del Miami Dade College votó unánimemente para autorizar la edificación de la biblioteca del presidente Donald Trump en los terrenos aledaños al edificio principal. Una maravillosa decisión que traerá visitantes de todas partes del mundo a nuestra ciudad y que beneficiará a la comunidad.

*Aparentemente se acaba el socialismo en Honduras, donde la actual presidente mantiene relaciones muy estrechas con los regímenes socialistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba. La Sra. Casado (la esposa del hombre del sombrero) había perdido el apoyo del pueblo hondureño y la oposición debe alcanzar más de un 75% de los votos.

Lee además
Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza y con el foco en la Reserva Federal
El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá
MEDIDAS

EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas

*La boda del senador demócrata de New Jersey Cory Booker, de 56 años, ha sido “relajeada” de “mala manera”. Hasta una persona que trabajaba en la Casa Blanca con Biden declaró ¿pero se casó con una mujer? Aparentemente había dudas de la inclinación sexual del senador. Puede ser que vaya a aspirar también a la Presidencia y necesite una primera Dama. ¡Caracoles!

*Duro golpe a Nicolás Maduro las noticias de que el espacio aéreo de Venezuela está cerrado. Ahora luce que el ataque a los chavistas/maduristas está más cerca que nunca, cuando Rusia está enviando sus aviones a recoger a sus ciudadanos que aún están en Isla Margarita vacacionando. Rusia dejó a Maduro en la estacada. Como era de esperar.

*La alcaldesa de Washington, D. C. anunció en televisión que no volvería a postularse después de muchos años ocupando esa posición. Después que Trump enviara los agentes federales a la capital del país los robos, crímenes y asaltos han bajado en esa ciudad. Muriel Bowser ha visto una reducción interesante en D.C.

*La situación en Ucrania se vuelve más difícil internamente ante el descubrimiento de una acusación de fraude. El jefe de despacho de Gobierno presentó su renuncia. Lo que todos sospechábamos ahora es una realidad.

*Chip Roy, el talentoso y valiente congresista republicano de Texas, anuncia que abandona el pantano (Congreso) para aspirar a fiscal general del estado. ¡Considera que podrá ayudar más a los tejanos en esa posición!

*Aparentemente el senador Mark Kelly se ha vuelto loco con sus absurdas declaraciones. No es aceptable lo que Kelly está haciendo. Tratando de desmoralizar a las fuerzas armadas.

*La isla St. Kitts ha sido seleccionada como la mejor para retirarse. No hay impuestos, las viviendas son económicas y la temperatura es ideal; no hay income tax, las playas son espectaculares y el transporte es fácil.

*Uno de los primeros ministros más longevos del Caribe, Ralph Gonsalves, de St. Vincent y Granadinas, perdió las elecciones que le permitirían seguir dirigiendo estas islas después de haber estado en el cargo por 25 años. Íntimo amigo del dictador de Nicaragua y su esposa Rosario Murillo los días de Gonsalves en la presidencia de su país se terminaron. ¡Adiós Raúl Castro y Díaz Canel! ¡Adiós Nicolasito!!

*El espía cubano Juan Pablo Roque murió en Cuba a los 61 años, debido a complicaciones de un virus que está haciendo estragos en la isla. Roque se infiltró en Estados Unidos sirviendo los intereses del Gobierno de Cuba y denunció a los patriotas de Hermanos al Rescate costándole la vida a cuatro de ellos. Su valiente esposa Ana Margarita Martínez cuenta varios capítulos de su traición. Ella ha sido valiente y serena. El viejo refrán dice “que el que la hace la paga”.

*Donald Trump declaró que comenzarían “por tierra“ las operaciones contra los narcotraficantes que han parado de utilizar las lanchas de alta velocidad que han sido interceptadas en alta mar por los miembros de ICE y ahora hacen sus despachos por tierra.

*De acuerdo con The New York Times, el presidente Trump avisó al golpista Maduro que abandone Venezuela ya!! ¡Veremos qué pasa en las próximas semanas!

*La congresista demócrata de la Florida Sheila Cherfilus-Mc Cormick se entregó a las autoridades por cargos de robarse $5 millones de fondos federales para desastres naturales. También la acusan de desviar $1.14 millones para su campaña al Congreso en el 2021 y la adquisición de un anillo de diamantes de 3.14 carates. La Srta. Cherfilus-McCormick se espera sea puesta en libertad en esta semana después que deposite una garantía. Su sentencia se hará el 29 de diciembre.

*Una vez la maestra estaba escribiendo en la pizarra y se le cae la tiza. Se agacha a recogerla y, como tiene una minifalda, los alumnos se ríen. La maestra dice: “Quien haya visto algo estará suspendido”. Mira a uno y le pregunta: “Tú, ¿qué has visto?”, “Yo vi las pantorrillas”. “¡Un mes suspendido! ¡Fuera!” A otro estudiante: “Tú, ¿qué has visto?”, “Yo vi los muslos”, ¡“Dos meses suspendidos! ¡Fuera!” A Jaimito: “Y tú, Jaimito, ¿qué has visto?”, “Bueno, chicos, nos vemos el año que viene”.

Temas
Te puede interesar

Delegaciones de Ucrania y EEUU sostienen otra reunión en Miami para poner fin a la guerra

EEUU retira la recomendación de vacunar contra la hepatitis B a los recién nacidos

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
EN FILIPINAS

Padre de Meghan Markle sufre amputación de pierna tras problemas de salud

Dr Jesús Sifontes en el momento del nacimiento de un bebé.   
ANÁLISIS

Los médicos no debemos jugar a ser Dios, somos seres humanos que salvamos vidas

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La modelo Clara Vegas se corona Miss Venezuela 2025

Te puede interesar

El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá
MEDIDAS

EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una frasco de la denominada vacuna contra el COVID-19, que no inmunizó del virus.
REVELACIóN

La FDA reconoce muertes de niños por vacunas contra el COVID-19

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
INMIGRACIÓN ILEGAL

Florida impulsa nuevas medidas para impedir que inmigrantes irregulares accedan a programas estatales

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.
ELECCIONES 2025

"Las urnas están abiertas", llamado de la supervisora de elecciones tras inicio de votación anticipada en Miami-Dade