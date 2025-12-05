La Esquinita de Reme

*La Junta de Trustees del Miami Dade College votó unánimemente para autorizar la edificación de la biblioteca del presidente Donald Trump en los terrenos aledaños al edificio principal. Una maravillosa decisión que traerá visitantes de todas partes del mundo a nuestra ciudad y que beneficiará a la comunidad.

*Aparentemente se acaba el socialismo en Honduras , donde la actual presidente mantiene relaciones muy estrechas con los regímenes socialistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba. La Sra. Casado (la esposa del hombre del sombrero) había perdido el apoyo del pueblo hondureño y la oposición debe alcanzar más de un 75% de los votos.

*La boda del senador demócrata de New Jersey Cory Booker, de 56 años, ha sido “relajeada” de “mala manera”. Hasta una persona que trabajaba en la Casa Blanca con Biden declaró ¿pero se casó con una mujer? Aparentemente había dudas de la inclinación sexual del senador. Puede ser que vaya a aspirar también a la Presidencia y necesite una primera Dama. ¡Caracoles!

*Duro golpe a Nicolás Maduro las noticias de que el espacio aéreo de Venezuela está cerrado. Ahora luce que el ataque a los chavistas/maduristas está más cerca que nunca, cuando Rusia está enviando sus aviones a recoger a sus ciudadanos que aún están en Isla Margarita vacacionando. Rusia dejó a Maduro en la estacada. Como era de esperar.

*La alcaldesa de Washington, D. C. anunció en televisión que no volvería a postularse después de muchos años ocupando esa posición. Después que Trump enviara los agentes federales a la capital del país los robos, crímenes y asaltos han bajado en esa ciudad. Muriel Bowser ha visto una reducción interesante en D.C.

*La situación en Ucrania se vuelve más difícil internamente ante el descubrimiento de una acusación de fraude. El jefe de despacho de Gobierno presentó su renuncia. Lo que todos sospechábamos ahora es una realidad.

*Chip Roy, el talentoso y valiente congresista republicano de Texas, anuncia que abandona el pantano (Congreso) para aspirar a fiscal general del estado. ¡Considera que podrá ayudar más a los tejanos en esa posición!

*Aparentemente el senador Mark Kelly se ha vuelto loco con sus absurdas declaraciones. No es aceptable lo que Kelly está haciendo. Tratando de desmoralizar a las fuerzas armadas.

*La isla St. Kitts ha sido seleccionada como la mejor para retirarse. No hay impuestos, las viviendas son económicas y la temperatura es ideal; no hay income tax, las playas son espectaculares y el transporte es fácil.

*Uno de los primeros ministros más longevos del Caribe, Ralph Gonsalves, de St. Vincent y Granadinas, perdió las elecciones que le permitirían seguir dirigiendo estas islas después de haber estado en el cargo por 25 años. Íntimo amigo del dictador de Nicaragua y su esposa Rosario Murillo los días de Gonsalves en la presidencia de su país se terminaron. ¡Adiós Raúl Castro y Díaz Canel! ¡Adiós Nicolasito!!

*El espía cubano Juan Pablo Roque murió en Cuba a los 61 años, debido a complicaciones de un virus que está haciendo estragos en la isla. Roque se infiltró en Estados Unidos sirviendo los intereses del Gobierno de Cuba y denunció a los patriotas de Hermanos al Rescate costándole la vida a cuatro de ellos. Su valiente esposa Ana Margarita Martínez cuenta varios capítulos de su traición. Ella ha sido valiente y serena. El viejo refrán dice “que el que la hace la paga”.

*Donald Trump declaró que comenzarían “por tierra“ las operaciones contra los narcotraficantes que han parado de utilizar las lanchas de alta velocidad que han sido interceptadas en alta mar por los miembros de ICE y ahora hacen sus despachos por tierra.

*De acuerdo con The New York Times, el presidente Trump avisó al golpista Maduro que abandone Venezuela ya!! ¡Veremos qué pasa en las próximas semanas!

*La congresista demócrata de la Florida Sheila Cherfilus-Mc Cormick se entregó a las autoridades por cargos de robarse $5 millones de fondos federales para desastres naturales. También la acusan de desviar $1.14 millones para su campaña al Congreso en el 2021 y la adquisición de un anillo de diamantes de 3.14 carates. La Srta. Cherfilus-McCormick se espera sea puesta en libertad en esta semana después que deposite una garantía. Su sentencia se hará el 29 de diciembre.

*Una vez la maestra estaba escribiendo en la pizarra y se le cae la tiza. Se agacha a recogerla y, como tiene una minifalda, los alumnos se ríen. La maestra dice: “Quien haya visto algo estará suspendido”. Mira a uno y le pregunta: “Tú, ¿qué has visto?”, “Yo vi las pantorrillas”. “¡Un mes suspendido! ¡Fuera!” A otro estudiante: “Tú, ¿qué has visto?”, “Yo vi los muslos”, ¡“Dos meses suspendidos! ¡Fuera!” A Jaimito: “Y tú, Jaimito, ¿qué has visto?”, “Bueno, chicos, nos vemos el año que viene”.