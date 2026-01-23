La Esquinita de Reme

*María Corina Machado, la valiente líder de Venezuela , llegó a Washington DC para entrevistarse con el presidente Trump. Fue invitada a una reunión privada -sin prensa- con Marco Rubio . Aunque se mantiene la discusión en confidencia, tanto María Corina como el Trump salieron muy complacidos. Las próximas semanas nos dirán que se discutió confidencialmente.

*El juego de los Huracanes de la Universidad de Miami frente a Indiana fue “de alquilar balcones”. La estrella de la noche fue el cubano Fernando Mendoza, de la familia de cubano-americana más grande del exilio. Un orgullo para todos los hispanos de los Estados Unidos. El entrenador de UM, Mario Cristóbal, también cubano, fue al Colegio Christopher Columbus junto al papá de Mendoza. Y, sin duda, es otra gloria del deporte.

VENEZUELA Cayetana Álvarez de Toledo dice no creer en Delcy Rodríguez, "es una torturadora faldera de Trump"

Geopolítica, poder y conflicto cibernético Venezuela e Irán como estudios de caso del ejercicio del poder estatal habilitado por el ciberespacio

*El Gobierno de derecha de Rodrigo Paz eliminó en Bolivia el aparato de propaganda del régimen chavista/madurista, Telesur. Esto había sido solicitado repetidamente por el pueblo boliviano.

*El precio del oro ha subido a un récord de $4,600 por onza. Sin embargo, los bancos de Wall Street ven al oro subiendo a $4,800 por onza. Goldman, Sacks hizo la predicción que la onza llegará pronto a $4,900 y JP Morgan/Chase espera que el oro suba a $5,000 la onza. ¡Increíble!

*Marc Thiessen, uno de los más capacitados analistas de FOX News, predijo que Donald Trump visitaría una Venezuela libre y a una Cuba libre antes de terminar su periodo presidencial en 2028.

*El Associated Press obtuvo documentos que demuestra que la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha estado por muchos años en la lista de narcotraficantes de la DEA.

*Un horrible accidente ferroviario produjo en España la muerte de más de 40 personas y unos 100 heridos (donde hay muchos graves). Tres días de pésame fueron proclamados. Nuestro pésame a España y a todos los afectados.

*El presidente Trump ha perdonado a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced. Su condena se iba a dictar próximamente.

*Se anunció la muerte del diseñador de modas italiano Valentino Garavani. Nacido en Italia en 1932 fue considerado uno de los mejores diseñadores de todos los tiempos.

*La Casa Blanca anunció la reducción de la deuda en el año 2025 por $600.000 millones. ¡Excelente!

*El Congreso citó a Hillary y Bill Clinton a testificar en relación con Jeffrey Epstein. Ambos se negaron y esperamos que los líderes los acusen de desacato al Congreso. Durante la presidencia de Biden varios republicanos que se negaron a testificar en el Congreso fueron a la cárcel.

*Los organismos de seguridad de Costa Rica descubrieron un posible atentado contra el presidente Rodrigo Chaves. ¡Los comunistas no paran!

*El congresista republicano de Florida Neal Dunn, M.D. anunció que 2026 será su último año en Washington. Dunn es un prestigioso médico y representa a Panamá City del Norte de la Florida. Este ha sido el año más difícil para muchos congresistas y el éxodo ha sido brutal.

*Steny Hoyer, el segundo de Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes, anunció su retiro. Después de casi 60 años, el congresista Hoyer se va a descansar. Tuvo muchos aciertos y muchos desaciertos, pero fue un hombre serio y sereno que muchas veces trató de controlar a la Pelosi. ¡Muchas felicidades congresista!

*La demócrata Kathie Hobbs, gobernadora de Arizona, confesó en televisión nacional que está siendo investigada por corrupción. ¡Muy interesante!

*La información de que el líder en la captura a Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores fue conducida por el cubano Alexis “Cuco” Mendieta ha sorprendido a muchos. Mendieta, el líder de la operación, nació en el Cotorro, en las afueras de La Habana, en Cuba, y fue criado en Hialeah. ¡Fue un plan magistralmente realizado!!

*Florida experimentó las más bajas temperaturas en los últimos años con una nueva ola fría día de Martín Luther King y juego de los Huracanes. Con estos fríos extremos han aumentado los catarros y enfermedades en nuestra ciudad. Esperamos las temperaturas suban en los próximos días.

*“Camarero este pollo tiene una pata más corta que la otra”, “¿El señor quiere el pollo para comérselo o para bailar con él?”.