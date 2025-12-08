lunes 8  de  diciembre 2025
La nobleza de la política

La política entendida en su justa dimensión requiere precisar muy bien entre el rol del Estado y el de los individuos

Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

“Es el valor libertario de la política conjuntamente con el valor de la justicia lo que debemos rescatar de ella.”

Recuperar la grandeza de la política sé que requerirá mucho tiempo. Siempre he creído que su ejercicio, en la práctica conlleva algo de nobleza, como lo es toda actividad que se realiza pensando en el bienestar de la mayoría de los seres vivientes. No sé cuánto tiempo deberá transcurrir, pero llegará el día, como señaló Paulo Coelho, en que el hombre sentirá de nuevo orgullo de sí mismo. La sociedad reclama que esa dama no se descorra un lado de su venda y que su espada no corte más de un lado que de otro, como ocurre comúnmente hoy con el Derecho, cuando de hacer política se trata.

La política entendida en su justa dimensión requiere precisar muy bien entre el rol del Estado y el de los individuos. En ese sentido Spinoza señala “que de los fundamentos del Estado se deduce evidentemente que su fin último no es dominar a los hombres ni acallarlos por el miedo o sujetarlos al Derecho de otros, sino por el contrario liberar del miedo a cada uno para que, en tanto sea posible, viva con seguridad, esto es, para que conserve el derecho natural que tiene a la existencia, sin daño propio o ajeno.”

Es evidente que vivimos por estos tiempos momentos muy desdichados para la humanidad. Los valores individuales y colectivos han sido trastocados. Se impone la cultura de la muerte y la conquista como mejor expresión de poder. Los líderes transformándose en dioses, con su espada convertida en capital y energía, amenaza con aniquilar a sus semejantes. La sumisión frente a éstas es el nuevo símbolo de la diplomacia. El mundo está siendo dirigido por ídolos de fango, ni siquiera de barro, cuya característica esencial es el egocentrismo y el dominio sobre los demás.

Entre los griegos la participación política era obligatoria y se ejercía directamente, pero ahora a las personas se les convoca periódicamente para que elijan a sus representantes, derecho que se ejerce si se quiere y al que muchas veces se renuncia dejando que otros dispongan de ese invento verdaderamente revolucionario como lo es la democracia. Para los griegos, refiere Savater, la polis es la comunidad ciudadana en cuyo espacio artificial, antropocéntrico, no gobierna la necesidad de la naturaleza, ni la voluntad enigmática de los dioses, sino la libertad de los hombres, es decir, su capacidad de razonar, de discutir, de elegir y revocar dirigentes.

La carencia de bienes materiales indispensables para vivir provoca la miseria, pero hay una carencia mayor que es la de principios y valores que orienten nuestras vidas, es la miseria espiritual, la miseria del alma.. Por eso hay que educar para la libertad, educar para el ejercicio de la democracia. Enseñar a discutir, formar ciudadanos demócratas inconformes, pero, conforme a lo que valores democráticos establecen. Despertar la inquietud por el destino personal apegado a los valores individuales, sin desconocer las exigencias armonizadoras con los valores sociales, entre los cuales, los democráticos son esenciales, es decir como prescribe Savater , tenemos que “buscar en común una verdad que no tenga dueño y que procure no hacer esclavos.”

Debemos clarificarnos sobre lo que verdaderamente queremos: una libertad plena. No puede haber libertad donde reina la miseria, y una de sus expresiones más evidentes es la ignorancia. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, decía El Libertador, y Dostoievski señalaba que en la miseria no hay, ni ha habido nunca quien conserve intactos la nobleza de sus sentimientos.

www.venamerica.org.

Neuro J. Villalobos Rincón

*Director de VenAmérica.

