Las pesadillas de Maduro

El escenario menos deseado, el que le aterroriza, la pesadilla recurrente que le genera taquicardia y que desnuda su realidad es una elección democrática, limpia, verificable. Nicolás Maduro no puede medirse con ningún candidato opositor que esté de primero o último en las encuestas. Maduro no resiste una consulta ni en su propio partido. Él sabe que en su pozo séptico duerme con caimanes que están conspirando convencidos de que ya no da más, de que él puede arruinarles el negocio, hacerles perder todo por su culpa, por sus errores, por su avaricia, por no querer ceder el paso a un sucesor que les garantice a todos sus negocios y que además evite exponerlos ante la justicia local e internacional.