Lo que le quita el sueño a Maduro

Observando el rostro de Nicolás Maduro se puede adivinar que el presidente de Venezuela es uno de esos a los que le diríamos si está descansando como “Dios manda”. A pesar de las apariencias no sabemos si el líder bolivariano cena copiosamente o si está consumiendo dispositivos móviles hasta muy avanzada la noche. Son hábitos que no ayudan a conciliar el sueño y que según los especialistas restan calidad al descanso. El último factor no favorable al sueño de Maduro, viéndole en videos y fotografías, es su sobrepeso. Quizás “Superbigote” esté avisando de los carbohidratos y no lleva una dieta equilibrada, lo que produce alteraciones en el sueño y hasta ronquidos que en este caso alterarían el descanso de la primera dama, Ilia Flores.