Alvin Toffler lo señaló con meridiana claridad: “Los analfabetas del siglo XXI no serán los que no puedan leer y escribir, sino quienes no puedan aprender, desaprender y volver a aprender”. En ese proceso de aprendizaje permanente tenemos que saber interpretar los signos de los tiempos, y en ese sentido, no podemos tener dudas de que el pueblo venezolano anda en la búsqueda incesante de nuevas opciones democráticas y de un liderazgo que las encarne. Hasta ahora, incluido el Chavismo, la gente no ha sido más que la expresión de los votos que aumentan o disminuyen de importancia según sea la magnitud de la trampa y del costo de compra de conciencias en un típico tráfico de miserias.