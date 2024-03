Los cómplices necesarios

A propósito de esa realidad ominosa que no es circunstancia – somos los venezolanos, sí, un país de circunstancias, sobre los oficiantes de la política que se miran en sus ambiciones y ceden complacientes ante los dictados del régimen – cabría reparar en la experiencia polaca de «Solidarnosc» y Lech Walesa. Entendieron la importancia de crear y sostener una fuerza social – no electoral – que al término pusiese contra la pared al régimen comunista. Y es eso lo que pasa en Venezuela, lo que no ven sus franquicias partidarias que se dicen de oposición. De allí que el mismo régimen, apuntalado por los aspirantes a segundones, ejecute su despropósito criminal y en ellos encuentre al cómplice necesario.