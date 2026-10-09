Mensajes para sus admiradores: El comandante Ernesto "Che" Guevara sigue muerto y sus ideas son tóxicas

Las ideas tienen consecuencias, y a veces esas ideas se transmiten a través de imágenes icónicas. Tal es el caso de Ernesto «Che» Guevara y de una filosofía de acción política que utiliza el odio como herramienta. En su mensaje de abril de 1967 a la Conferencia Tricontinental, escribió :

« El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal ».

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Ese mismo texto abogaba por una guerra total y cruel, llevada hasta el hogar y los cuarteles del enemigo, y señalaba a Estados Unidos como el principal adversario. El legado histórico de Guevara reside en su colaboración con Fidel y Raúl Castro para sustituir la dictadura de Fulgencio Batista por un Estado comunista de partido único, y en su posterior intento de replicar la revolución armada en otros lugares. La insurrección cubana triunfó; sus intentos de exportarla, no, al menos mientras él vivió.En 1965 encabezó una columna cubana secreta en el este del Congo; su propio diario deja constancia de la indisciplina de las fuerzas locales, el fracaso del entrenamiento y la solicitud de evacuación. Entre 1966 y 1967 lideró una guerrilla en Bolivia con el objetivo de provocar un levantamiento continental. Fue capturado el 8 de octubre de 1967 y ejecutado sumariamente el 9 de octubre de 1967 en La Higuera.

Llevó a la práctica la violencia que predicaba. En la Sierra Maestra, su diario de campaña registra ejecuciones sumarias de presuntos informantes y desertores; en febrero de 1957 disparó personalmente contra el guía Eutimio Guerra —quien había confesado haber traicionado las posiciones rebeldes— y describió las heridas con frialdad clínica. Entre enero y noviembre de 1959 —con una pausa en el extranjero durante el verano—, comandó la fortaleza de La Cabaña y fue la máxima autoridad en las apelaciones de los tribunales revolucionarios, organismos que los biógrafos describen como carentes de las garantías procesales ordinarias. Jon Lee Anderson informa de unas 55 ejecuciones durante los primeros cien días en dichas instalaciones. En un discurso de 1962, afirmó que en la Sierra «fusilamos a mucha gente sin saber si eran totalmente culpables», ya que la revolución no podía detenerse para realizar investigaciones exhaustivas.

Al dirigirse a las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1964, el Che Guevara respondió a sus críticos:

«Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, y la hemos expresado siempre ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos fusilado; fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba ».

El costo humano de la dictadura comunista que él ayudó a instaurar supera su cifra personal de ejecuciones directas y es objeto de debate en cuanto a los detalles. Las ejecuciones documentadas en los primeros años se cuentan por cientos; las estimaciones más amplias sobre las muertes atribuidas al gobierno de Castro a lo largo de las décadas —incluidas las ocurridas en prisión— oscilan enormemente y alcanzan las decenas de miles, sin que exista una cifra definitiva consensuada. Algunas de las primeras ejecuciones fueron filmadas y exhibidas públicamente. El Estado policial resultante se construyó con la asistencia de la Unión Soviética y Alemania Oriental.

En noviembre de 1960, Guevara encabezó una delegación cubana a Pekín y se reunió con Mao Zedong y Zhou Enlai para tratar la situación de Cuba y las perspectivas revolucionarias en el continente americano. La campaña del «Gran Salto Adelante» de Mao provocó la muerte de decenas de millones de personas debido a la hambruna y la represión; las estimaciones varían desde unos 15 millones hasta la cifra de al menos 45 millones señalada por Frank Dikötter.

Guevara no era maoísta en sentido estricto, pero estudió los escritos de Mao sobre guerra de guerrillas, prefería los incentivos morales a los materiales —propios del modelo soviético— y, en febrero de 1965, criticó en Argel al bloque socialista por comerciar con los países pobres en condiciones desiguales.

Semanas después de la Crisis de los Misiles, seguía sosteniendo que la retirada había sido un error. En escritos de 1962, afirmó que los cubanos estaban preparados «para sufrir la inmolación nuclear a fin de que sus cenizas sirvieran de cimiento para nuevas sociedades» y que «debemos seguir el camino de la liberación aunque ello cueste millones de víctimas de una guerra nuclear».

En una entrevista con Sam Russell, del *Daily Worker* —publicada a principios de diciembre de 1962 y reseñada por la revista *Time*—, declaró que, si los misiles hubieran permanecido bajo control cubano, se habrían utilizado contra el corazón de Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York.

Su supuesto logro junto a los hermanos Castro consistió en sustituir una dictadura autoritaria por una comunista, después de que el movimiento hubiera prometido restaurar la Constitución de 1940.

*Diarios de motocicleta* no borra esa trayectoria.

El apoyo cubano fue importante más tarde para la revolución sandinista en Nicaragua y para el régimen de Chávez en Venezuela; se trata de alianzas y precedentes, no de pruebas de que un solo hombre fuera el artífice de todas las dictaduras posteriores. Su propia doctrina sigue siendo la que él mismo plasmó por escrito: el odio como método, las ejecuciones sin certeza de culpabilidad y la voluntad declarada de aceptar millones de muertes nucleares.

John Suarez es activista de derechos humanos, director ejecutivo del Center for a Free Cuba y ex oficial de programas para América Latina de Freedom House.