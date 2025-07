Merodea por Caracas, el espíritu burlón del "Cara de Piña" Noriega

La reacción en cadena la activó el señor Trump el domingo pasado: “Venezuela, sigue enviando drogas a EEUU . Quienes usurpan su gobierno han sido unos sucios. No podemos dejar que eso siga”, declaró, el referido mandatario, durante una conferencia de prensa en su más reciente gira internacional.

Opinión No estamos derrotados

Los lectores recordarán que en junio pasado, después de una advertencia similar el controversial presidente de EEUU, ordenó un ataque devastador, contra los laboratorios iraníes que estaban enriqueciendo uranio. Eso, sumado a la referida rueda de prensa, desencadenó entre el valeroso procerato roboLucionario, el “Síndrome de la Pedrada po´ el Cogote” o fobia más virulenta a todo objeto arrojadizo. Desde una bomba GBU/57-B contra estructuras de concreto armado a más 100 metros suelo adentro, hasta la muy proletaria pedrada por el occipital, lanzada por cualquier hambriento desesperado.

—Camaradas y “camarados” carraspeó el Primero de Abordo de la RoboLución, haciéndole honor su fama de guapo —cuando la superioridad numérica está de su lado, porque caso contrario es asustadizo y correlón— tengo el deshonor de comunicarles, que el “camarado” Putin nos acaba de ofrecer, a mi, y a mis modestos ahorritos, refugio seguro en Vladivostok, localidad más septentrional de Siberia, totalmente a salvo de, cazarrecompensas, alertas rojas de Interpol, de extradiciones, de vendettas, sobre todo, de las FARC, del ELN, no sea cosa que me dé por cantar como un “Pollo” Carvajal, cualquiera. Total, que he decidido sacrificarme por la Patria dimitiendo como dimito en este acto, traspasándole, a la señora camarada, aquí presente, la jefatura de Estado. Ciudadana Vicepresidenta, a partir de ahora Presidenta: ¿Jura usted, cumplir ….?

—¡Jurar, queeé? —la interfecta interrumpió el ceremonial— ¿Para ver si el “suciodicho” míster, no miente, por primera vez en su vida, nos invade y de primerita ¡zas! directo, al pabellón femenino de la SuperMax, Florence, Colorado, Yunaitesestates, de vecina del “Chapo” Guzmán, Ted Kaczynski (a) “Unabomber”, Timothy McVeigh (s) “El Carnicero de Oklahoma” ¡Qué va oh!

Idéntico contrapunteo, se oyó en el alto, medio y bajo perraje roboLucionario. Vertical, horizontal y transversalmente. Subalternos y subalternos de subalternos del “Hombre del Mazo Dando”; del general más Madrino; del hermano de la supuesta próxima Presidenta. “Nosotros tampoco nos vamos a quedar, aquí, en Venezuela de paga p …”

El camarada Putin, al enterarse, que tendría que servir de anfitrión de semejante avalancha, puso los puntos entre los ceros a la derecha: “El que no traiga de cien millones de dólares, pa´ arriba para poder pagarme mis coimas, le aplicaré doble dosis de Novichok”.

Haciendo memoria con el hoy jubilado, Jaimito “El Amargo”, legendario agente de la DEA, personaje decisivo en la llamada “Operación Causa Justa” comentábamos que idénticas amenazas recibió, en Panamá, Manuel “Cara de Piña” Noriega, cuando informó que George W. Bush padre, le había negociado un asilo político en España. “¿Sin nosotros? Entonces, prepárese para que derribemos el avión en el que intente dejarnos por fuera, como las guayaberas” fue la respuesta que recibió de sus “incondicionales”. Lo que, finalmente, desembocó en la referida operación militar y el correspondiente encarcelamiento del frustrado, fugitivo.

Merodea, por Caracas, el espíritu burlón del “Cara de Piña”. El sálvense quién pueda, de tragedia, ya ha degenerado en sainete.

@omarestacio