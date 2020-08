Nadie se acordará de vosotros

Al contrario que el Gobierno, la institución monárquica goza de un extraordinario prestigio entre los españoles. Tenemos unos reyes inteligentes y divertidos, y unas princesas educadísimas y simpáticas. Pero es que además, son todos guapos, da gusto verlos en las fotos de familia, aman a España y es un amor recíproco. Comprendo que los republicanos estén en su momento de máxima frustración: sería un verdadero drama dar al pueblo a elegir entre Felipe VI y Doña Letizia, y Pablo Iglesias e Irene Montero. No hay ningún debate real en España. No hay ninguna revolución del pueblo en España. Por un lado porque lo de la guillotina nos parece una grosería, y por otro porque la experiencia nos dice que nuestros republicanos son solo comunistas frustrados por no poder tener sangre azul. No es que no quieran privilegios, es que los quieren para ellos. En el último siglo, si alguien ha demostrado amor y entrega al pueblo español han sido sus reyes. Y si alguien ha demostrado desprecio, han sido sus líderes republicanos, casi todos obsesionados con el poder y la sangre. Hasta el español más republicano sabe que España hoy es una democracia porque es una monarquía.