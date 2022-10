Necesidad, valores y política

Desde hace un siglo con la irrupción del petróleo y su renta creciente la despoblada Venezuela,rural, pobre y analfabeta dio un salto formidable y en muchos aspectos se puso a la cabeza de América Latina. El dueño del petróleo en el subsuelo, el Estado se convirtió en eje y palanca de la transformación del país durante un siglo; hoy su destrucción y ruina nos arrastra a la pobreza y al estado de extrema necesidad, en muchos casos desesperada. No busquemos soluciones con las mismas fórmulas para recibir los mismos fracasos. Creo que el renacer será exitoso si partimos de la base de nuestro estado de necesidad y nos liberamos de este Estado petrolero cuyas ruinas actuales son más lastre que ayuda. Hay algo que la destrucción no nos puede quitar: el talento humano y sus capacidades para recrear, rehacer y renacer a algo nuevo e inédito. Siempre nos viene a la mente el “milagro” del renacer de Alemania y de Europa de las ruinas del nazismo y de la guerra mundial. Con la guerra perdieron todo menos su talento y energía para renacer y rehacerse. Después de una guerra que destruye todo, la gente no se aferra a ilusiones pasadas y se rehace desde su extrema necesidad activando sus capacidades y la fuerza interior de su espíritu.