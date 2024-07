No, Boric no se ha arrepentido

Si alguien piensa que un personaje siniestro y atrabiliario como el comunista Boric ,actual presidente de Chile, ha dado un paso atrás en su sectarismo, es que desconoce el problema que han generado en su país el casi 1 millón de venezolanos que en este momento suponen prácticamente un 5 % de la población de Chile y que causan una situación de inseguridad y de inestabilidad social, como no se había conocido en Chile en décadas.Panama,Brasil,Perú y sobretodo la sufrida Colombia saben bien qué efectos está teniendo el mantenimiento de Maduro en el poder en Venezuela , sobre seguridad,la economía y la vida de sus propios ciudadanos.

OPINIÓN Venezuela no puede ser Kazajistán; la OTAN caribeña no se lo permita a Rusia ni a Cuba

De hecho, Estados Unidos llegó a hacer algo radicalmente contrario a su forma habitual de actuación: aceptó el intercambio de prisioneros y entregó a Maduro a AlexSaab.

El régimen Criminal de Venezuela y sus dirigentes, nunca creyeron que la diferencia de votos pudiera ser tan aplastante y tan imposible de esconder como la que efectivamente se ha producido. Ese 70 a 30 ,que además ha sido verificado por una firma de tan reconocido y unanime prestigio como Benson Research,contratada con enorme acierto por la misma oposición venezolana,confiere a los resultados electorales, una fuerza de tal magnitud, que va a producir un terremoto político, capaz de desalojar a Maduro y a sus secuaces.

La abrumadora diferencia de votos entre Maria Corina y Edmundo y el Criminal gobierno actual confiere un valor estratégico extraordinario a los resultados producidos este domingo.Nada ya en Venezuela puede continuar como estaba. Así lo están viendo los arrepentidos del chavismo que se están pasando con armas y bagages al lado de la oposición, liderando la revuelta callejera y el derribo de las estatuas del chavismo.

Mientras tanto, habéis podido ver en el mismísimo diario, El Pais, que Biden y el presidente brasileño Lula Da Silva están dándole la espalda a Maduro. Hecho que ha obligado al presidente español Pedro Sánchez a exigir que el gobierno venezolano presente las actas electorales de modo que puedan ser verificadas. Imagínad como tiene que estar la situación y como ven el futuro de Venezuela en el resto del mundo para que esto esté ocurriendo..

No amigos Boric no se ha arrepentido.Boric, como el resto de dirigentes de los países que han acogido a los 10 millones de venezolanos que han tenido que irse del país. está simplemente salvando sus propias posaderas. Algo que Maduro y los suyos no habían calculado: el apoyo al régimen chavista supondria su propio final político.

Quiero terminar esta reflexión, como lo haría sin duda el presidente Milei

VIVA LA LIBERTAD EN VENEZUELA, CARAJO!!!

Por Julio Ariza

