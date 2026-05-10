¿Cansado de vivir, cansado de que otros vivan?

En nombre de la compasión, la eutanasia se ha ido instalando en el debate público como una solución al sufrimiento. Se la presenta como un gesto de humanidad frente al dolor extremo, como una forma de liberar al enfermo de una existencia que habría perdido su dignidad. Sin embargo, bajo esa apariencia benévola se esconde un cambio mucho más profundo: una transformación en la manera de comprender la vida humana.

El primer equívoco consiste en considerar la vida del enfermo terminal como un problema. Un problema que, como todos los problemas, debe ser resuelto. Pero la vida humana no es un problema; es un misterio. Y la diferencia no es menor. El problema se aborda con técnicas y soluciones; el misterio, en cambio, se contempla, se respeta y, sobre todo, se acompaña. Reducir la vida a problema es el primer paso para justificar su eliminación.

¿CRIMEN? Régimen de Venezuela confirma la muerte de preso político tras más de un año de su desaparición

Cuando la muerte se convierte en una cuestión técnica, la respuesta será también técnica. La eutanasia aparece entonces como una solución eficiente, casi clínica: una intervención que pone fin al sufrimiento eliminando a quien lo padece. De este modo, la medicina —tradicionalmente orientada a curar, aliviar y acompañar— incorpora una función radicalmente distinta: matar, no como fracaso, sino como prestación.

Este desplazamiento no es trivial. Supone alterar la esencia misma del acto médico y, con ello, la confianza que sostiene la relación entre médico y paciente. Allí donde el enfermo esperaba cuidado, puede encontrar la posibilidad de ser considerado prescindible. Allí donde debía afirmarse su dignidad, comienza a insinuarse su valor condicionado.

La experiencia de quienes han acompañado a moribundos muestra, sin embargo, una realidad distinta. El tiempo final de la vida no es un residuo inútil ni un espacio vacío de sentido. Es, muchas veces, un tiempo de especial densidad humana: de reconciliaciones, de palabras decisivas, de una forma de presencia que no puede ser reemplazada por ningún procedimiento técnico. Acortarlo deliberadamente es empobrecer la experiencia humana en uno de sus momentos más significativos.

"Muerte digna"

La llamada “muerte digna” corre así el riesgo de convertirse en una muerte administrada. Y, con ello, la sociedad introduce una lógica peligrosa: la de medir el valor de la vida según criterios de utilidad, autonomía o eficiencia. El enfermo puede comenzar a percibirse a sí mismo como una carga; la familia, como depositaria de una responsabilidad excesiva; el sistema, como gestor de recursos escasos. En ese contexto, la eutanasia deja de ser una excepción dramática y se convierte en una salida razonable.

Pero una sociedad que empieza a considerar ciertas vidas como indignas de ser vividas ha cruzado un umbral inquietante. Porque la lógica del descarte no se detiene en el enfermo terminal. Se extiende, silenciosamente, hacia todos aquellos cuya fragilidad cuestiona los estándares dominantes de bienestar y productividad.

La verdadera compasión no consiste en eliminar al que sufre, sino en permanecer junto a él. No es un acto de supresión, sino de presencia. Acompañar al moribundo no es prolongar inútilmente el dolor, sino reconocer que su vida sigue teniendo valor, incluso —y especialmente— en la fragilidad.

El sufrimiento, sin duda, debe ser aliviado en todo lo posible. Pero aliviar el dolor no es lo mismo que eliminar a la persona que lo padece. Confundir ambas cosas es uno de los síntomas más claros de una cultura que ha perdido el sentido de la dignidad humana.

Ante el clamor desgarrador —«si me amas, ayúdame a morir»—, la respuesta más profundamente humana no puede ser la muerte, sino el amor. Un amor que no niega el dolor, pero que tampoco abandona al que sufre. Un amor que afirma, incluso en el umbral final, que esa vida —esa vida concreta— sigue siendo valiosa.

Porque amar a una persona es, en el fondo, afirmar que su existencia no se agota en su sufrimiento, y que incluso en su fragilidad conserva una dignidad que ninguna decisión humana puede cancelar.