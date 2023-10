Primarias venezolanas en Costa Rica

Encontré mucha y entusiasta participación. La fila de venezolanos ordenadamente esperando a emitir su voto era bien larga, unos 100 metros, a pesar de esa buena y eficiente organización para emitirlos.

El resultado de estas primarias, cuando se llevaban escrutadas el 91,31% de las mesas de Venezuela y del exterior, fue la participación de 2.253.825 votantes. La señora María Corina Machado obtuvo una contundente mayoría del 92,35% de los votos sufragados.

El referéndum de 2017 en Venezuela

Durante mi visita al acto democrático de ese domingo y en los días siguientes considerando su resultado, el acuerdo de la oposición y el gobierno de Maduro, y colaborando con la carta de expresidentes a los garantes de ese acuerdo, no he podido dejar de recordar mi participación como observador, junto con otros 4 Expresidentes del Grupo IDEA, en el Referéndum que en 2017 convocó la Asamblea Nacional de Venezuela para que los ciudadanos se manifestaran respecto a la ilegítima e inconstitucional constituyente convocada por el régimen de Maduro.

A mi regreso de esa extraordinaria experiencia escribí:

“Nadie me podrá quitar lo que viví en Venezuela.”

“El entusiasmo de un pueblo que se organiza para expresar su decisión soberana en paz y con votos, contra la férrea oposición de un régimen que asesina, hiere, encarcela, tortura a los manifestantes en su mayoría jóvenes.”

“La capacidad de un pueblo para organizar en solo 15 días un proceso masivo de votación, sin más recursos que su voluntad, contra la oposición de órganos estatales electorales, de seguridad ciudadana y de justicia.”

“La participación masiva de las venezolanas y los venezolanos organizando las mesas de votación muy mayoritariamente integradas por mujeres, los centros de cómputo de cada centro de votación, el suministro de alimentos a quienes estaban trabajando y la seguridad para los votantes, a pesar de que se haya impedido a los medios de comunicación dar noticias sobre el evento y encarcelado a uno de los profesionales en computación con mayor experiencia para ayudar en esta organización.”

“La concurrencia masiva de votantes desbordaba entusiasmo: jóvenes y viejos, trabajadores sencillos y amas de casa de clase media, empresarios y académicos, en sillas de ruedas, con hambres acumuladas y pérdidas de masa corporal sufridas… y ello a pesar de las amenazas, la intimidación y la violencia infligidas por quienes más bien deberían defender la vida y la integridad de sus ciudadanos.”

“Nadie me podrá quitar las lágrimas de emoción y gratitud de tantas viejitas por nuestra presencia en su Consulta Popular.”

“Nadie me podrá borrar la viva emoción sentida ante el abrazo caluroso de los jóvenes conmovidos por nuestra presencia.”

“Nadie me podrá hacer olvidar las súplicas de tantos hombres y mujeres para que no los abandonáramos a su cruel situación.”

El final de aquella experiencia fue que el "gobierno" de Maduro nos declaró non gratos a los cinco expresidentes del Grupo IDEA que acudimos respetuosos a observarlos. Le di y le doy las gracias a Maduro por esa deferencia. No se me ocurre mayor honor para un costarricense que ser non grato para una dictadura.

Las recientes primarias de la oposición venezolana renuevan mis sentimientos de admiración por su profunda raigambre democrática.

Acta de Barbados y la candidatura de María Corina Machado

De nuevo la reacción del gobierno de Maduro resalta la diferencia entre la democracia del pueblo venezolano y la dictadura que ilegítimamente los gobierna.

Los miembros de la Comisión Nacional de Primarias son ahora perseguidos por el régimen como respuesta al apoyo masivo de los venezolanos y a la elección libre y democrática de su candidata presidencial María Corina Machado.

Diosdado Cabello, líder del partido de Maduro y segundo en el poder en su gobierno, al día siguiente de las primarias declaró:

No hay ni una sola posibilidad, ni una, ni media, ni cero coma dos, ni cero coma uno de posibilidad que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada en una elección presidencial”.

Lo hacen en virtud de una ilegitima inhabilitación a la señora Machado que constitucionalmente no cabe pues solo sería posible en virtud de sentencia penal firme, y en directa violación de la recién firmada Acta de Barbados entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela que expresamente indica que las partes “Reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato…”.

Por esta razón 30 expresidentes del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) nos dirigimos a los señores presidente de los Estados Unidos, primer ministro de Canadá, primer ministro del Reino Unido y a la señora presidenta del Consejo de Europa como garantes del Acta de Barbados solicitando, respetuosamente, que exijan al Gobierno de Maduro que actúe de conformidad con sus compromisos y se permita sin obstáculos la candidatura presidencial de María Corina Machado y se cumpla con los compromisos del “Acuerdo Parcial sobre Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos”

Todos los demócratas debemos apoyar la candidatura de María Corina Machado. Una mujer valiente y comprometida con la libertad y la democracia de su país. Una mujer elegida por su pueblo para acabar con la dictadura.