Rómulo Betancourt y la sed de los dioses [II]

—Presidente, ¿cuánto de Betancourt se quedó en cada país que lo recibió durante sus exilios?

OPINIÓN 100 años que son más que un siglo

—Mucho. El exilio es una universidad dolorosa. En Barranquilla coincidió con Raúl Leoni, Valmore Rodríguez y otros compañeros. En 1931 impulsamos ARDI y elaboramos el Plan de Barranquilla.

—¿Y Costa Rica?

—Allí conocí a Carmen Valverde, quien sería mi primera esposa y madre de mi única hija Virginia. Aprendí a desconfiar de las recetas ideológicas importadas.

Acción Democrática y sus heridas

—Ud. fundó AD en 1941. ¿Qué ocurrió?

—AD nació como un proyecto de izquierda democrática, nacionalista, popular y poli clasista. En 1960 se produjo una fractura importante. La ruptura dio origen al MIR.

—¿Le dolió aquella división?

—Me llevé ese dolor al sepulcro. Pero no podíamos idealizar la unidad. Un partido unido por la obediencia y no por las convicciones termina convirtiéndose en maquinaria.

—¿Y no fue eso en lo que se convirtió AD?

—No sería honesto decir que AD no fue burocratizada y embriagada de clientelismo. Convertir al pueblo en instrumento de poder y no en ciudadano con más derechos, es perfidia.

Puntofijo y la Doctrina Betancourt

—¿Por qué salió URD del gobierno?

—El Pacto de Puntofijo buscaba preservar la estabilidad democrática. No eliminar las diferencias entre los partidos.

—¿Y Rafael Caldera? ¿El sobreseimiento a los golpistas del 4F?

—El sobreseimiento no reduce el deterioro acumulado. La historia no es normativa ni se ajusta a un evento. Primero, magnanimidad aunque no sea recíproca.

El presidente y la izquierda armada

—Ud. impulsó la Constitución de 1961, la Reforma Agraria, la Corporación Venezolana de Guayana y la OPEP. Pero también ilegalizó al PCV y al MIR. ¿Cómo conciliar ambas cosas?

—Defender la constitución no elimina los límites constitucionales de la acción gubernamental.

El 13/03/1964 Betancourt entregó la Presidencia a Raúl Leoni. Fue la primera transferencia democrática del poder después de elecciones competitivas.

Carlos Andrés Pérez: admiración y distancia

—Pérez llegó a la Presidencia en 1974 con el proyecto de la Gran Venezuela. ¿Qué pensó Ud.?

—Me habría preocupado que la abundancia petrolera se confundiera con prosperidad permanente.

—¿Le habría recomendado moderar su proyecto?

—El liderazgo consiste en crear una sociedad que produzca, estudie, trabaje, prospere y viva en paz. Vivir en paz es amar y servir. La riqueza petrolera no es igualación pero sí redención.

—¿Y la poesía? ¿Qué quedó de aquel muchacho que quería escribir?

—Quedó el lector. Me gustaba mucho Rubén Darío, frecuentaba a Petrarca y mi favorito era Cervantes y su Quijote andante. Venezuela está dibujada en Píntame Angelitos Negros de Andrés Eloy; aunque la virgen sea blanca…

¿Fue Rómulo Betancourt un Quijote?

—No lo dude Ud… AD fue mi pasión y mi locura. Venezuela mi razón de ser.

—Pues yo tengo ahora más sed de poesía que de poder Viera-Blanco; de libertad que de revolucionario, de cercanía que de distancia, de sencillez que de egos.

—¿Y cuál fue, finalmente, su gran amor?

—Mis amores diría yo: Virginia, René, Carmen, Venezuela y AD. Amores sin tutelas, sin distancias, sin fronteras.

—¿Y si Venezuela perdiese su democracia?

—Le diría no se preocupe. La historia es terca. Como bien dice Arráiz Lucca: «la historia nunca se repite pero rima».

Betancourt murió en Nueva York en 1981 y fue enterrado en Caracas. Y así se despidió Betancourt de nuestra tertulia imaginaria:

—Puede ir en Paz Orlando. Venezuela pronto dejará de necesitar hombres providenciales, hombres a caballo, HOMBRES sin sed ni afán de ser Dioses. En eso trabajo, conciudadanos, desde las praderas del cielo…

Abogado. Ex Embajador en Canadá.