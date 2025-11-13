jueves 13  de  noviembre 2025
ANÁLISIS

Si sus marines sí se atreven mire lo que les espera, míster "Donaltrón"

No le deseamos mal a nadie. Pero ya que se han venido lucrando con actividades tan rastreras, no deja de ser merecido que a dichos delincuentes-soplones se les haya asignado el honor de servir de carne de cañón, en la posible conflagración militar

Omar Estacio.

Omar Estacio.

Diario las Américas | OMAR ESTACIO Z.
Por OMAR ESTACIO Z.

La pedrada menos certera o el salivazo más condescendiente, expelidos por el delincuente mayor o el pandillero más raso del llamado Poder Popular “Bolivariano”, es potencialmente mortal, dadas las connotaciones infectocontagiosas de todos los integrantes de la referida gavilla. Lo mismo ocurre con las delaciones y demás chismes muy por banales que nos parezcan, difundidos por los referidos celadores de la moral, urbanidad y buenas costumbres roboLucionarias, promovidas a través de la aplicación o la “App del Sapeo de la Patria”, puesta en servicio semanas atrás, por el desgobierno forajido de Venezuela y que no sirve más, que para reprimir, encarcelar, chantajear –¡Ah chantajear!— perseguir, aterrorizar, a ciudadanos, decentes o indecentes, porque en esa materia la RoboLución no discrimina.

Vista semejante musculatura bélica, resulta comprensible desde su punto de vista, que la “suciodicha” RoboLución haya enrolado a los integrantes de la referida banda, léase, borrachitos, adictos, distribuidores y aguantadores de toda clase de sustancias ilícitas, vagos profesionales, maleantes, estafadores, rateros, frota esquinas de la "política", en general, como aguerridos soldados para enfrentar el posible desembarco en nuestras costas, de los marines del míster “Donaltrón” ---como lo llama en su germanía, el capo de semejante organización criminal.

Lee además
Daniela Martintereso realiza un tratamiento.
BELLEZA

Conozca un oasis en Doral para la belleza y el bienestar
Iván Simonovis, exfuncionario policial venezolano, en el marco de la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
ENTREVISTA

Iván Simonovis: "Para derrotar al narcotráfico, primero hay que desmontar la dictadura en Venezuela"

Abrigamos ciertas dudas. Nos cuesta creer que a la hora de echar y recibir ¡plomo carrizo! ni a los invasores ni al mismísimo, míster “Donaltrón”, les resulte disuasivo, ni les importe un cipote, figurar en las listas de la referida “pp o Aplicación”, como imperialistas, capitalistas o como ¡gringos go home!

No le deseamos mal a nadie. Pero ya que se han venido lucrando con actividades tan rastreras, no deja de ser merecido que a dichos delincuentes-soplones se les haya asignado el honor de servir de carne de cañón, en la posible conflagración militar.

Advertencia al susodicho “Donaltrón”, incluidos sus temibles marines y comandos SWAP: Jamás han enfrentado ni enfrentarán a líder antiyanqui más intrépido.

Me parece oírlo, verlo reflexionando, para sus adentros y sus afueras:

—¿Practicarme, yo, el harakiri con una daga y despelucarme el bigote, para no capitular deshonrosamente, si es que estuviese en tal disyuntiva? ¡Eso jamás! No soy ningún samurái, ni nativo de Okinawa o de Nagasaki, sino que nací, crecí y fui mal mañoseado, en Cúcuta, Departamento Norte de Santander para oprobio del noble gentilicio colombiano. Así que al primer disparo ¡patas pa´qué las tengo!

En los minutos previos a todo combate a muerte se impone una arenga. Será pronunciada vía satélite, porque resulta poco probable que el arengador se atreva a asistir personalmente, a ningún sitio que huela a pólvora. A saber:

—Compatriotas y compatriotos: ¡Es preferible vivir arrodillados cual la camarada Mónica Lewinsky, ante rusos, chinitos, chinotes, castrocubananos, las FARC, el ELN, ¡a morir despanzurrados en un campo de honor! Antiimperialistos del Mundo: La Patria os lo demanda. Entreparpentesis: Diosdado, haz como yo: Quítale la mirilla a tu mazo dando y embadúrnalo de vaselina que, por mi parte ya le he quitado la suya a mi Magnum 357 y le puesto a su cañón dos potes de vaselina. Y ahora, camarados y camaradas, repitan conmigo “¡Corruptos! / ¡Unidos!/¡Jamás serán vencidos!" Aunque cuando reviente el primer cartucho ya lo saben: yo estaré cómodamente instalado en mi búnker subterráneo, a prueba de bombas atómicas, con aire acondicionado y “Netflix enclavado en las profundidades del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, presto en el primer avión que salga pa' l extranjero, cuando la cosa se está poniendo fea.

@omarestacio

Temas
Te puede interesar

María Elvira Salazar afirma que Maduro "tiene los días contados"

María Corina Machado promete reconstruir Venezuela "desde sus cimientos" y llama a una transición sostenida

Orquesta La Crítica honra el legado de Benny Moré

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón "acaramelados" en estreno de "Jay Kelly"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

Te puede interesar

Iván Simonovis, exfuncionario policial venezolano, en el marco de la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
ENTREVISTA

Iván Simonovis: "Para derrotar al narcotráfico, primero hay que desmontar la dictadura en Venezuela"

Por Carlos Armando Cabrera
Varias personas caminan dentro de uno de los emblemáticos parques de Disney Magic Kingdom.
GANANCIAS

Menos ingresos provocan caída en las acciones de Disney

El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
SEGURIDAD

Empleado de senadora demócrata finge ser abogado ante el ICE para liberar a inmigrante con antecedentes

Un lente capta el avance de un crucero y detrás la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral utilizada por Blue Origin y su megacohete New Glenn.
SECTOR ESPACIAL

Blue Origin se prepara para lanzar su cohete New Glenn tras varios retrasos

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?